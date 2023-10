RISULTATI SERIE B, CLASSIFICHE/ Posticipi al via! Diretta gol live score 8^ giornata (1 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE B: SI COMINCIA!

Domenica targata risultati Serie B che si conclude con il big match di giornata tra Cremonese e Parma. Da una parte i lombardi alla ricerca della seconda vittoria con Giovanni Stroppa in panchina e dall’altra i ducali, primi in classifica con l’obiettivo di allungare sulle inseguitrici. Non si può non citare il grande ex della partita: ‘El Mudo’ Franco Vazquez. Per l’italo argentino due stagioni giocate con la maglia del Parma con 75 gettoni tra campionato e Coppa Italia condite da 25 gol totali.

Quest’anno la scelta di non rinnovare il proprio contratto con il Parma, accasandosi proprio alla formazione allenata ad inizio anno da Davide Ballardini. Questo sarà sicuramente uno degli incontri più di cartello dell’ottava giornata di campionato. Un altro osservato speciale risulta essere Massimo Coda, con un piccolo passato in maglia ducale nella stagione 2014-2015. Per il bomber dei grigiorossi 2 gol in 18 partite con la maglia del Parma, prima di passare alla Salernitana, squadra con la quale è esploso definitivamente. (Marco Genduso)

I CINQUE POSTICIPI!

I risultati Serie B dell’ottava giornata del campionato cadetto saranno grandi protagonisti anche oggi, domenica 1° ottobre 2023, perché nelle prossime ore saranno in programma ben cinque partite di questo turno che stavolta è perfettamente equilibrato fra il sabato e la domenica; arrivando dopo il turno infrasettimanale, infatti, giocano oggi le squadre che erano scese in campo mercoledì sera nelle ultime tre partite della settima giornata della Serie B 2023-2024.

Andiamo allora subito a presentare il programma delle partite che oggi ci daranno la seconda metà dei risultati Serie B dell’ottava giornata, che di conseguenza completerà anche la classifica di Serie B, naturalmente al netto delle partite dei turni precedenti ancora da recuperare: alle ore 16.15 si inizierà con ben quattro partite in contemporanea, cioè Bari Como, Cittadella Lecco, Palermo Sudtirol e Sampdoria Catanzaro, mentre il posticipo conclusivo sarà alle ore 18.30 Cremonese Parma.

RISULTATI SERIE B, IL BIG-MATCH

Proseguendo la nostra presentazione su quanto ci attenderà nelle prossime ore per i risultati Serie B, naturalmente al centro dell’attenzione c’è fin d’ora il posticipo allo stadio Giovanni Zini, perché senza dubbio il big-match dell’ottava giornata del campionato cadetto sarà proprio Cremonese Parma. I grigio rossi lombardi arrivano dalla vittoria a Cosenza che li ha rilanciati verso la zona playoff, per la Cremonese c’è già stato un cambio di allenatore ma si può comunque puntare a una stagione da protagonisti.

Questo vale a maggior ragione naturalmente per la capolista Parma, per la quale parlano in modo abbastanza eloquente già semplicemente i numeri della classifica di Serie B, con 17 punti che sono frutto di cinque vittorie più due pareggi nelle prime sette giornate, ci potrebbe già essere un primo abbozzo di fuga, anche se bisogna considerare che tra le inseguitrici tante hanno partite ancora da recuperare. In ogni caso, il Parma arriva da un’importante vittoria contro il Bari e se facesse il colpo anche a Cremona manderebbe un segnale chiarissimo alla concorrenza.

RISULTATI SERIE B, 8^ GIORNATA

ore 16.15

Bari Como

Cittadella Lecco

Palermo Sudtirol

Sampdoria Catanzaro

ore 18.30

Cremonese Parma

CLASSIFICA SERIE B

Parma 17

Venezia 15

Como, Palermo 13

Catanzaro, Modena 12

Cosenza 11

Sudtirol, Cremonese 10

Cittadella, Brescia 9

Bari, Pisa, Ascoli 8

Reggiana 7

Spezia, Ternana 5

Feralpisalò 4

Sampdoria (-2) 3

Lecco 1











