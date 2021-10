RISULTATI SERIE B: INIZIA IL TURNO INFRASETTIMANALE!

Un altro appuntamento con i risultati di Serie B, un altro turno infrasettimanale: questa volta però il giorno “centrale” sarà giovedì, e questo significa che oggi mercoledì 27 ottobre vivremo gli anticipi. Sono due, secondo il calendario: alle ore 18:00 si gioca Cosenza Ternana, alle ore 20:30 sarà il momento di Vicenza Monza. Naturalmente siamo praticamente ad un quarto di un campionato che, storicamente, riserva sorprese e ribaltoni fino al termine, dunque provare a tracciare un bilancio definitivo suona ancora prematuro; tuttavia 9 giornate le abbiamo viste ed è giusto analizzare quanto successo fino a questo momento, tra sorprese, delusioni e conferme.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Parma ancora KO!

Oggi ci concentreremo sulle due partite e le quattro squadre che apriranno il programma dei risultati di Serie B, domani sarà invece il turno di tutte le altre protagoniste; intanto sarà già interessante scoprire come questo doppio appuntamento del mercoledì cambierà una classifica di Serie B che già con le partite dell’ultimo weekend ha avuto un forte scossone, e allora possiamo iniziare la nostra valutazione sui temi principali che riguardano questa decima giornata, partendo appunto dal San Vito e del Romeo Menti per ipotizzare quello che potrebbe succedere.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: il Brescia ora è secondo! Live score

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Cosa dire delle due partite che inaugurano i risultati di Serie B per la 10^ giornata? Di sicuro che un’osservata speciale sarà il Monza: i brianzoli potrebbero aver colto, lo scorso sabato, la vittoria della rinascita e del grande salto di qualità avendo battuto il Cittadella – avversario non indifferente per il passato recente – con un gol arrivato nel recupero. Se anche la classifica di Serie B parla di decimo posto e ritardo di 4 punti dalla promozione diretta, il Monza certamente è una squadra che ha tutte le carte in regola per scalare la graduatoria e andare eventualmente a prendersi quella Serie A che aveva mancato lo scorso anno.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Parma e Monza non si fanno male! Diretta gol live

A 13 punti in classifica troviamo anche una Ternana che dopo il pessimo avvio di campionato ha trovato un buon ritmo: le fere peraltro arrivano dal roboante 5-0 inflitto al Vicenza, e allora i destini della squadra rossoverde si incrociano anche a quelli del LaneRossi che oggi affronta proprio il Monza, con un grande ex in panchina e la speranza che contro un’avversaria di livello decisamente superiore si possa finalmente muovere una classifica di Serie B che parla al momento di penultimo posto. Per il resto vedremo quello che ci diranno i campi tra poco…

RISULTATI SERIE B: ANTICIPI 10^ GIORNATA

ore 18:00 Cosenza Ternana

ore 20:30 Vicenza Monza

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 20

Brescia 17

Benevento, Lecce, Cremonese, Reggiana 16

Frosinone, Perugia, Ascoli 14

Ternana, Monza, Cittadella 13

Cosenza 11

Spal, Parma, Como 10

Crotone, Alessandria 7

Vicenza 3

Pordenone 2



© RIPRODUZIONE RISERVATA