RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: un dato intrigante, live score

RISULTATI SERIE B: IL DATO

Un tema interessante che riguarda oggi i risultati di Serie B è quello legato al big match: Reggina Bari vale come già detto un pezzo di promozione diretta, con possibile aggancio dei galletti agli amaranto o fuga da parte della squadra di Pippo Inzaghi. Il dato di cui parliamo è quello relativo all’attacco: Reggina e Bari infatti condividono la migliore statistica nel campionato di Serie B, avendo segnato 29 gol a testa. Differenza minima anche riguardo le reti subite (16 per i calabresi, 17 per i pugliesi); quello che se vogliamo impressiona è il fatto che il Bari nelle ultime quattro giornate sia stato privo del suo bomber Walid Cheddira (9 gol) che come noto è andato a scrivere la storia del Marocco ai Mondiali 2022, ma nonostante questo sia riuscito a segnare 8 reti tra cui 3 al Cittadella (in trasferta) e 4 contro il Modena.

Cheddira e Antenucci hanno combinato per 14 dei 29 gol della squadra biancorossa; nella Reggina invece le reti sono maggiormente distribuite, abbiamo Giovanni Fabbian (una mezzala) a quota 5 e poi tre giocatori con 4 reti, vale a dire Jérémy Menez, Hernani e Luigi Canotto. Sarà dunque una sfida con tanti gol quella del Granillo? Il campo ci fornirà la sua risposta… (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI DUE ANTICIPI!

Si torna a giocare per i risultati di Serie B: ancora una volta il programma, che riguarda oggi la 18^ giornata, si sviluppa in particolar modo la domenica. Ci avviciniamo a grandi passi verso la conclusione del girone di andata: sabato 17 dicembre si giocano Pisa Brescia alle ore 18:00 e Reggina Bari alle ore 20:30, da segnalare subito che, in caso di sconfitta degli amaranto, il Frosinone sarebbe aritmeticamente campione d’inverno con un turno di anticipo (il pareggio avrebbe lo stesso effetto, ma potrebbe ancora esserci un arrivo a pari punti tra le due squadre).

È fino a questo momento un campionato entusiasmante quello cadetto: Frosinone e Reggina hanno provato a scavare un solco ma non sono ancora riuscite ad andare via in maniera sensibile, per di più alle loro spalle c’è grande bagarre nella zona playoff e già oggi il Bari potrebbe agganciare gli amaranto al secondo posto in classifica, anche se per farlo dovrà vincere al Granillo. Vedremo allora quello che succederà sui campi, aspettando i risultati di Serie B facciamo la nostra consueta valutazione sui temi principali che riguardano la 18^ giornata.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca sempre meno per dare il via al sabato dedicato ai risultati di Serie B. Questi due anticipi sono interessanti: il big match è sicuramente Reggina Bari perché si affrontano seconda e terza della classifica, con la squadra di Filippo Inzaghi che potrebbe nuovamente aprire un margine utile tra la promozione diretta e i playoff ma i galletti che, per contro, hanno l’occasione di rimettersi totalmente in corsa per salire subito in Serie A, al netto di quanto manchi per chiudere la stagione regolare. Pisa e Brescia invece puntano un posto nella post season.

Per le rondinelle la situazione è complicata dopo la sconfitta interna contro il Parma (e la posizione di Pep Clotet non è troppo salda), il Pisa come sappiamo ha fatto una grande rincorsa dal ritorno di Luca D’Angelo e nell’ultimo turno ha pareggiato contro la capolista Frosinone, mostrando ancora una volta una grande solidità. Poi sui due campi coinvolti oggi potrebbe succedere di tutto: i risultati di Serie B ci hanno proposto fino a questo momento giornate di grande equilibrio con molte sorprese – basta guardare la classifica – a noi adesso non resta che metterci comodi e vivere l’attesa legata ai due anticipi che inaugurano la 18^ giornata, tra poco scopriremo davvero quello che succederà…

RISULTATI SERIE B: ANTICIPI 18^ GIORNATA

Ore 18:00 Pisa Brescia

Ore 20:30 Reggina Bari

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 36

Reggina 32

Bari 29

Genoa 27

Parma, Ternana 26

Brescia 24

Pisa, Sudtirol 23

Ascoli, Cagliari 22

Benevento, Modena 21

Palermo 20

Venezia, Cittadella 19

Spal, Cosenza 17

Como 16

Perugia 13











