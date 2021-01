Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (18^ giornata)

RISULTATI SERIE B LIVE 18^ GIORNATA: GLI ANTICIPI

Dopo lungo stop, sono di nuovo riflettori puntati sui risultati della Serie B: con oggi venerdi 15 gennaio 2021 infatti diamo il via alla 18^ giornata del campionato cadetto, turno che pure ci farà compagnia anche per tutto il fine settimana, compreso il posticipo del Monday Night. Per segnare la ripresa dopo la sosta invernale del campionato (era infatti il 4 gennaio l’ultima giornata disputata per la serie cadetta), la Lega Serie B ha deciso di allungare il calendario degli appuntamenti: non più dunque un anticipo di venerdi e sabato e domenica come giornate clou per la seconda serie del calcio italiano, ma un programma differente, con due partite già oggi, prima del sabato, a cui saranno aggiunti due posticipi domenicali e anche un Monday Night. Sarà quindi calendario ben particolare per i match, anzi i risultati di Serie B, della 18^ giornata: vediamo quali saranno le partite che ci attenderanno oggi. Programma alla mano ricordiamo allora che alle ore 19.00 al Bentegodi sarà la volta di Chievo-Entella: solo alle ore 21.00 e al Menti invece assisteremo all’incontro Vicenza-Frosinone.

RISULTATI SERIE B: CONTESTO E CLASSIFICA

In attesa di dare il via a questo venerdi sera tutto dedicato ai risultati della Serie B, campionato che torna in campo dopo uno stop di circa una decina di giorni, tocca andare a rinfrescarci la memoria su quanto sta accadendo anche nella classifica di questa stagione regolare 2020-21. Anche per dare il giusto contesto alle sfide che ci faranno compagnia oggi. Vale infatti la pena ricordare che oggi l’Entella, in grande spolvero, sarà in campo con il forte desiderio di riscattare l’appena penultimo gradino della classifica ancora occupato con solo 14 punti (e uno in più dell’Ascoli, fanalino di coda): sopra ai liguri ecco altri club che non se la stanno passando bene come Reggiana, Cremonese e Cosenza, ancora in piena zona rossa e che pure vantano un solo punto in più della Virtus. Stazionano invece ancora in zona neutra a centroclassifica, le formazioni come quella di Vicenza e Chievo, entrambe oggi in campo: pure va detto che i clivensi, questa sera avrebbero la chance di entrare nella top eight del campionato, magari superando il Frosinone, al limite della zona play off, con 25 punti messi da parte. Di sicuro dovremo attendere le giornate di sabato e domenica per osservare movimenti ai vertici della classifica di serie B: la capolista Empoli, come le rivali Salernitana, Cittadella e Monza, saranno un campo solo nel fine settimana.

RISULTATI SERIE B

Ore 19:00 Chievo-Entella

Ore 21:00 Vicenza-Frosinone

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 34

Salernitana 31

Monza, Cittadella* 30

Spal 29

Lecce 26

Frosinone*, Venezia 25

Pordenone, Chievo** 24

Brescia 21

Pisa* 20

Vicenza* 19

Reggina 17

Pescara 16

Cremonese, Reggiana, Cosenza 15

Entella 14

Ascoli 13

* una partita in meno

** due partite in meno



