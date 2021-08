Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (2^ giornata)

RISULTATI SERIE B: LA SECONDA GIORNATA

Sono appena due le partite che per i risultati di Serie B ci faranno compagnia sabato 28 agosto: è la seconda giornata del campionato cadetto, e per il momento il calendario resta ancorato alla domenica come giorno principale delle partite. Vivremo dunque due sfide, con la prima che sarà Vicenza Frosinone: al Romeo Menti si scende in campo alle ore 18:00, mentre la seconda partita sarà al Renato Curi alle ore 20:30, Perugia Ascoli chiuderà il programma di questa seconda tornata di anticipi dopo quella del venerdì.

Naturalmente è ancora presto per fare qualunque tipo di discorso legato alla classifica di Serie B: abbiamo per il momento vissuto solo la prima giornata, e la storia recente ci insegna che il campionato cadetto è davvero ricco di sorprese, colpi di scena e ribaltamenti della graduatoria che possono durare fino agli ultimissimi turni, senza contare che la presenza di playoff e playout contribuisce a rendere ancora più interessante il torneo. Per adesso però andiamo a valutare, mentre aspettiamo che si giochi per i risultati di Serie B, alcuni dei temi principali legati a questo sabato.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie B tornano in campo due squadre che hanno vinto all’esordio, e che si affrontano in una sfida diretta: una delle due chiaramente resterà indietro (almeno una delle due), ma Perugia e Ascoli per ora possono considerarsi soddisfatte di come siano andate le cose, perché entrambe hanno cambiato allenatore e dunque qualche punto di domanda aperto c’era. Il Grifone, dopo essere tornato immediatamente in cadetteria, ha fame di quei risultati che a cavallo dei due millenni l’avevano portato in Serie A; poco dopo anche l’Ascoli è tornato a visitare la categoria e vorrebbe tornarci. Vicenza e Frosinone invece sono chiamati al riscatto, anche se entrambe hanno affrontato due tra le principali candidate alla promozione: il pareggio interno che i ciociari hanno strappato al Parma può essere visto come risultato positivo – anche perché la squadra era finita sotto – mentre il LaneRossi ha perso sul campo del Cittadella ed è una sconfitta che ci può stare. Come andranno le cose oggi, lo scopriremo tra poco quando si inizierà a giocare…

RISULTATI SERIE B: 2^ GIORNATA

Ore 18:00 Vicenza Frosinone

Ore 20:30 Perugia Ascoli

CLASSIFICA SERIE B

Brescia, Pisa 6

Cremonese, Benevento, Ascoli, Cittadella, Perugia 3

Como, Crotone, Frosinone, Parma, Monza, Reggina 1

Alessandria, Cosenza, Vicenza, Pordenone, Spal, Ternana, Lecce 0



