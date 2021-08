Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (2^ giornata)

RISULTATI SERIE B: OGGI DUE ANTICIPI!

I risultati Serie B torneranno protagonisti oggi, venerdì 27 agosto 2021, perché ci attendono già due anticipi della seconda giornata del campionato cadetto, che proseguirà poi domani con altrettante partite e poi culminerà con sei partite domenica, dal momento che poi ci sarà la sosta per le Nazionali e di conseguenza non saranno in programma posticipi al lunedì sera.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ 1^ giornata: tris Cremonese, spettacolo al Vigorito!

Ecco spiegato il motivo per cui già oggi vi saranno ben due partite, seguendo il calendario che viene adottato per i turni nel mese d’agosto, cioè giocando solamente nelle fasce orarie del tardo pomeriggio e della prima serata: andiamo allora subito a ricordare che cosa ci attenderà per i risultati Serie B, perché alle ore 18.00 la seconda giornata della cadetteria prenderà il via con Pisa Alessandria, mentre alle ore 20.30 sarà la volta del secondo anticipo Brescia Cosenza.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Il Cittadella vince con gol di Frare, ma il VAR...

RISULTATI SERIE B: LE CAPOLISTA

Parlare di capolista dopo una sola giornata ha naturalmente un valore molto relativo, tuttavia oggi i risultati Serie B ci offriranno due partite entrambe tra una squadra che ha cominciato vincendo e una che ha perso settimana scorsa, di conseguenza mettiamo naturalmente in copertina Pisa e Brescia, che sono appaiate a quota 3 punti nella classifica di Serie B. I nerazzurri toscani domenica hanno vinto per 1-0 in casa contro la Spal grazie al gol di Sibilli dopo appena 33 secondi di gioco, che ha sbloccato un risultato che poi non è più cambiato, decretando la vittoria del Pisa di mister D’Angelo, che oggi sarà impegnato di nuovo in casa contro l’Alessandria, che arriva invece da una sconfitta per 4-3 a Benevento.

RISULTATI SERIE B/ Diretta gol live score: la finale è Cittadella-Venezia!

A Brescia invece i padroni di casa lombardi allenati da mister Filippo Inzaghi devono confermare la bella vittoria per 0-2 ottenuta domenica scorsa sul campo della Ternana, firmata dalla doppietta di Bajic per le Rondinelle. Oggi il Brescia giocherà in casa contro il Cosenza che arriva invece dalla sconfitta di Ascoli: sarà l’occasione per continuare a marciare a punteggio pieno?

RISULTATI SERIE B, 2^ GIORNATA

Ore 18.00

Pisa Alessandria

Ore 20.30

Brescia Cosenza

CLASSIFICA SERIE B

Cremonese, Brescia, Benevento, Ascoli, Cittadella, Perugia, Pisa 3

Como, Crotone, Frosinone, Parma, Monza, Reggina 1

Alessandria, Cosenza, Pordenone, Spal, Vicenza, Ternana, Lecce 0

© RIPRODUZIONE RISERVATA