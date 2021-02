Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (25^ giornata)

RISULTATI SERIE B: OGGI I PRIMI ANTICIPI

Spazio ai risultati della Serie B in questo venerdì 26 febbraio 2021: il secondo campionato nazionale torna a farci compagnia dunque con le prime sfide della 25^ giornata a cui davvero non vediamo l’ora di dare la parola. Anzi a dir il vero, i fan della cadetteria devono prepararsi a un vero tour de force in questi giorni. Da calendario ufficiale la Serie B sarà infatti protagonista già oggi con i primi risultati degli anticipi della 25^ giornata e poi ancora domani, quando vivremo il momento clou del turno. Ma non solo: già per il prossimo 1-2 marzo andranno in scena un bollente turno infrasettimanale per il secondo campionato nazionale, a cui farà subito seguito una nuova giornata, la numero 27^ il prossimo 5-6-7 e 8 marzo. Saranno dunque questi giorni veramente infuocati: nell’attesa però andiamo a vedere quali sono i match che ci faranno compagnia solo questa sera.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: I MATCH OGGI IN PROGRAMMA

Detto del contesto caotico, ecco che occorre ora subito vedere quali sono i mach che ci faranno compagnia oggi, come primi anticipi della 25^ giornata della Serie B. Calendario alla mano vediamo dunque che il primo appuntamento sarà solo alle ore 19.00 con la sfida tra Reggiana e Salernitana. Si parte dunque subito con un match bollente, dove pure la formazione campana proverà a ripetersi dopo il successo strappato contro l’Ascoli, per perseguire le proprie ambizioni di promozione. Secondo e ultimo incontro messo in calendario in questo venerdi sera sarà poi quello previsto alle ore 21.00 tra Empoli e Venezia al Castellani: una partita imperdibile considerato che i due club caratterizzano il podio nella classifica del campionato cadetto, pur a 4 punti l’un dall’altro.

RISULTATI SERIE B

Ore 19.00 Reggiana-Salernitana

Ore 21.00 Empoli-Venezia

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 45

Monza 42

Venezia, Salernitana 41

Cittadella, Chievo 39

Spal 37

Lecce 35

Frosinone 33

Pordenone, Pisa 32

Reggina 29

Vicenza, Reggiana 27

Brescia, Cremonese 26

Cosenza 23

Ascoli 21

Pescara 18

Entella 17



© RIPRODUZIONE RISERVATA