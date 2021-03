Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (28^ giornata)

RISULTATI SERIE B: SI PARTE CON GLI ANTICIPI

I risultati di Serie B tornano a farci compagnia: venerdì 12 marzo abbiamo due partite, perché il calendario della 28^ giornata prevede che il turno finisca di sabato e dunque si raddoppi l’appuntamento classico che apre il programma. Alle ore 19:00 sarà Cittadella Pisa a inaugurare questa 9^ giornata del girone di ritorno, mentre alle ore 21:00 vivremo Spal Entella; inizieremo allora a capire in che modo potrà cambiare la classifica del campionato cadetto che, come stiamo ripetendo da tempo, continua a essere davvero entusiasmante.

Una situazione, quella che stiamo vivendo in Serie B, aperta a qualunque contesto con le prime della classe che non riescono a imprimere la giusta accelerazione e, naturalmente, contribuiscono a rendere sempre più compatto il gruppo. Aspettando che le quattro squadre coinvolte oggi scendano in campo, possiamo fare un rapido excursus attraverso quelli che potrebbero essere i temi principali, studiando meglio i risultati di Serie B che sono attesi per gli anticipi della 28^ giornata.

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA, SITUAZIONE E CONTESTO

Per quanto riguarda i risultati di Serie B, troviamo in campo nei due anticipi Cittadella e Spal che virtualmente lottano per la promozione diretta. Era così all’inizio del campionato ed è così anche oggi, ma entrambe hanno perso punti preziosi e in questo momento occupano la settima posizione in classifica con 6 punti da recuperare al Monza che, secondo, salirebbe in Serie A con l’Empoli senza passare dai playoff. Anche questo ci fa capire quanto sia ingarbugliata la situazione nel torneo; se non altro abbiamo una sorta di stacco con il Pisa che arriva a quota 37 in nona posizione, e dunque il contesto di oggi ci dice che i nerazzurri sperano in un passo falso della Spal per avvicinarsi agli estensi e, vincendo, ovviamente anche al Cittadella per rientrare nella zona playoff. L’Entella invece è il fanalino di coda: ha mancato una grande occasione pareggiando in casa contro l’Ascoli, deve recuperare 6 punti anche solo per giocare i playout e 9 per la salvezza diretta. Tuttavia, anche i liguri possono sperare nell’impresa…

RISULTATI SERIE B: ANTICIPI 28^ GIORNATA

Ore 19:00 Cittadella Pisa

Ore 21:00 Spal Entella

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 50

Monza 47

Salernitana 46

Venezia 45

Lecce 43

Chievo 42

Cittadella, Spal 41

Pisa, Frosinone 37

Vicenza 34

Pordenone, Brescia, Reggina 33

Cremonese 29

Reggiana 28

Cosenza 26

Ascoli 23

Pescara 22

Entella 20



© RIPRODUZIONE RISERVATA