Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (27^ giornata)

RISULTATI SERIE B: LE PARTITE DI DOMENICA

Sono appena due le partite che per i risultati di Serie B si giocheranno domenica 7 marzo: siamo nella 27^ giornata che rappresenta un turno che arriva a pochi giorni dall’infrasettimanale, dunque il campionato cadetto procede spedito verso la sua conclusione. Empoli Cittadella è in programma alle ore 15:00, mentre alle ore 21:00 vivremo Reggiana Lecce: si tratta di due gare che vedono impegnate tre squadre di alta classifica, ma con due di queste che stanno ancora andando a caccia della loro precisa identità e stanno faticando a mantenere contatto con la zona promozione.

Poi ci sarà la Reggiana, che invece deve badare a salvarsi e che ultimamente ha timbrato qualche risultato importante, ma arriva dalla sconfitta di Venezia; una partita delicata per i granata come per le altre formazioni, dunque bisognerà aspettare che si giochi e, nell’attesa, noi possiamo sicuramente fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero accompagnarci all’interno di questa domenica dedicata ai risultati di Serie B, ricordando che la 27^ giornata si concluderà con il Monday Night Chievo Vicenza, intrigante derby veneto.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie B abbiamo soprattutto la capolista: dopo una serie di pareggi che stava compromettendo la sua leadership, l’Empoli è tornato a fare risultato pieno schiantando la Reggina (al Granillo) e ha anche allungato sulla concorrenza, perché come al solito le big hanno steccato contribuendo a rendere ancora più corta la classifica. Per i toscani oggi c’è la grande occasione di spedire il Cittadella a -12: forse i veneti si sono esclusi da soli dalla corsa alla promozione diretta, perdendo in casa contro il Pescara. nel frattempo sono stati ripresi dal Lecce, che però a sua volta ha timbrato un risultato deludente nel turno infrasettimanale: solo un pareggio interno contro l’Entella e ora la necessità di ripartire perché in questo momento anche i playoff sono a rischio. Non sarà semplice contro una Reggiana affamata di punti, quindi adesso mettiamoci comodi e aspettiamo che finalmente per i risultati di Serie B si inizia a giocare, non vediamo l’ora di scoprire come andranno questi posticipi della 27^ giornata…

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 27^ GIORNATA

Ore 15:00 Empoli Cittadella

Ore 21:00 Reggiana Lecce

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 49

Monza 47

Salernitana 46

Venezia 45

Chievo 42

Spal 41

Lecce, Cittadella 40

Pisa, Frosinone 37

Pordenone, Reggina, Brescia 33

Vicenza 31

Cremonese 29

Reggiana 28

Cosenza 26

Ascoli 23

Pescara 22

Entella 20



