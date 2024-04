RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Punti pesanti all’Arena Garibaldi! Diretta gol live score, oggi 26 aprile 2024

RISULTATI SERIE B: L’ALTRA PARTITA

Abbiamo parlato finora soprattutto di Venezia Cremonese, ma Pisa Catanzaro sarà a sua volta una partita di enorme valore per i risultati di Serie B. Abbiamo già accennato alla quinta posizione in classifica per gli eccellenti calabresi, che sicuramente saranno protagonisti dei playoff ma potrebbero togliersi una ulteriore soddisfazione provando a dare l’assalto al quarto posto, che garantirà l’accesso immediato alla semifinale.

Il Catanzaro quindi vuole provare a volare ancora più in alto, ma è atteso da una ostica trasferta a Pisa, dal momento che i nerazzurri sarebbero ad oggi fuori dalla zona playoff per un solo punto e di conseguenza dopo l’utile pareggio a Bari nella scorsa giornata hanno come obiettivo naturalmente il raggiungimento della post-season, dove poi proverebbero a recitare un ruolo da mina vagante. Insomma, il match clou del venerdì sera di Serie B sarà giustamente quello allo stadio Penzo, ma attenzione a quanto succederà invece all’Arena Garibaldi di Pisa, dove la posta in palio per la classifica delle due squadre potrebbe addirittura essere ancora più significativa, sotto molti punti di vista. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COSA C’È IN BALLO NELLE PARTITE DI OGGI?

I risultati Serie B stanno per regalarci un meraviglioso rush finale perché da oggi, venerdì 26 aprile 2024, cominciano due settimane che saranno caratterizzate da ben quattro giornate, cioè le ultime della stagione regolare del campionato di Serie B 2023-2024, che si chiuderà con l’ultimo turno venerdì 10 maggio, prima di lasciare spazio a playoff e playout. Per il momento tuttavia siamo ancora alla trentacinquesima giornata e il quartultimo turno ricalcherà il programma della scorsa settimana, cioè due anticipi al venerdì e le altre otto partite di sabato, anche perché poi avremo un turno infrasettimanale al 1° maggio.

Andiamo allora subito a scoprire quali saranno i due incontri che apriranno il programma dei match per i risultati Serie B di questa trentacinquesima giornata, entrambi con fischio d’inizio in contemporanea alle ore 20.30: si tratterà di Pisa Catanzaro e Venezia Cremonese, dunque nella classifica di Serie B saranno in palio punti pesantissimi per la lotta promozione e nell’inseguimento ad un posto ai playoff, dato che tutte le squadre coinvolte si trovano attualmente fra il terzo (Venezia) e il nono (Pisa) posto nella classifica della Serie B 2023-2024.

RISULTATI SERIE B: UN ANTICIPO FONDAMENTALE A VENEZIA

Saranno dunque due partite di notevole significato per i risultati Serie B, ma fatalmente dobbiamo sottolineare che Venezia Cremonese si prende la copertina, perché allo stadio Pier Luigi Penzo si affronteranno la terza e la quarta in classifica. Se il campionato finisse così, sarebbero le due squadre che avrebbero l’accesso immediato alle semifinali dei playoff, evitando così almeno le insidie del primo turno, ma è chiaro che al momento si può ancora sperare anche nella promozione diretta – o almeno può farlo il Venezia, mentre il recente calo di rendimento sembra escludere la Cremonese dalla lotta per l’obiettivo massimo.

Il Venezia punta invece ad agganciare almeno per una notte il Como al secondo posto: i lagunari arrivano dal colpaccio a Lecco e restano quindi in scia alla coppia di testa, di conseguenza è giusto provare tutto il possibile per ottenere la promozione arrivando fra le prime due della stagione regolare. La Cremonese da questo punto di vista sembra invece ormai in lotta solo per la matematica e deve quindi innanzitutto blindare una posizione tra le prime quattro, comunque rafforzata già settimana scorsa con l’utile pareggio a Catanzaro, contro i calabresi che occupano proprio la quinta posizione e stasera saranno protagonisti dell’altro anticipo.

RISULTATI SERIE B, ANTICIPI 35^ GIORNATA

ore 20.30

Pisa Catanzaro

Venezia Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Parma 70

Como 67

Venezia 64

Cremonese 60

Catanzaro 56

Palermo 52

Brescia 46

Sampdoria (-2) 45

Pisa, Cittadella 44

Sudtirol 43

Reggiana, Modena 40

Cosenza 39

Ternana 37

Bari, Spezia 36

Ascoli 34

Feralpisalò 31

Lecco 26











