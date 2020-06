Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei match per la 29^ giornata

Dopo lunga attesa riparte il secondo campionato italiano e dopo i primi recuperi e anticipi siamo davvero impazienti di accogliere i risultati della Serie B per il 29^ turno che arriveranno oggi, 20 giugno 2020, prima vera giornata dedicata alla cadetteria post pandemia. L’attesa è chiaramente tanta: esplosa l’emergenza sanitaria ai primi di marzo erano davvero in pochi coloro che allora credevano che fosse davvero possibile tornare in campo per concludere regolarmente la stagione. E pure dopo tanta lotta, tante polemiche e perplessità, con un buon protocollo di partenza e assistiti dai numeri sempre più incoraggianti che si leggono in Italia relativi alla pandemia da coronavirus, ecco che la serie B riparte. E oggi entra davvero nel vivo con ben 8 partite, le quali metteranno rispettivamente in palio tre punti decisivi per il finale di stagione, per chi punta alla promozione e chi alla salvezza.

RISULTATI SERIE B: I MATCH DI OGGI

In attesa dunque di leggere i risultati di Serie B e dunque di scoprire chi, dopo tre mesi di stop, è riuscito a ripartire col piede giusto, andiamo a fare un piccolo riepilogo delle che sfide che ci attenderanno oggi, per la 29^ giornata, l’unica che sarà spalmata su più giorni. Ecco che, da calendario da poco ufficializzato saranno due le fasce orarie in cui si tornerà in campo e per il turno odierno sarà quella delle ore 18.00 più affollato. A quest’ora infatti avranno luogo ben 6 incontri e dunque le partite Cosenza-Entella, Crotone-Chievo, Livorno-Cittadella, Pescara-Juve Stabia, Salernitana-Pisa e Trapani-Frosinone. Un solo incontro dunque in fascia serale e dunque con fischio d’inizio atteso per le ore 20.30: sarà la sfida attesa alla Dacia Arena con Pordenone e Venezia a chiudere il programma odierno.

RISULTATI SERIE B

Ore 18.00 Cosenza-Entella

Ore 18.00 Crotone-Chievo

Ore 18.00 Livorno-Cittadella

Ore 18.00 Pescara-Juve Stabia

Ore 18.00 Salernitana-Pisa

Ore 18.00 Trapani-Frosinone

Ore 20.30 Pordenone-Venezia

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 69

Crotone 49

Frosinone 47

Pordenone 45

Spezia 44

Cittadella 43

Salernitana 42

Chievo 41

Empoli 40

Entella 38

Pisa, Perugia, Juve Stabia 36

Pescara 35

Ascoli, Venezia 32

Cremonese 30

Trapani 25

Cosenza 24

Livorno 18





© RIPRODUZIONE RISERVATA