Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (1^ giornata)

RISULTATI SERIE B: ANCORA SINDROME DA PAREGGIO?

I risultati di Serie B per la 1^ giornata sono arrivati al quadro di domenica 27 settembre: sono soltanto due gli appuntamenti con questi posticipi, vale a dire Cremonese Cittadella che si giocherà alle ore 15:00 e Reggiana Pisa che ci farà invece compagnia alle ore 21:00. Naturalmente c’è grande attesa per gli esordi di queste squadre, che hanno obiettivi diversi; tre di queste erano già presenti nell’ultimo torneo che è stato fortemente condizionato dal Coronavirus, la quarta è un gradito ritorno che mancava a queste latitudini da oltre 20 anni e che ora si ripresenta con grande entusiasmo. Nel frattempo, sabato si sono già disputate parecchie partite e allora vedremo quello che succederà sui due campi che sono coinvolti per i risultati di Serie B dei posticipi, naturalmente siamo curiosi anche di scoprire come cambierà la classifica anche se siamo soltanto alla prima giornata, e dunque tutte le valutazioni del caso dovranno aspettare più avanti (soprattutto in un torneo come quello cadetto, sempre molto imprevedibile e aperto alle sorprese, incerto fino all’ultimo).

RISULTATI SERIE B: IL CONTESTO E LA SITUAZIONE

Analizzando i risultati di Serie B in attesa delle partite della domenica, sicuramente la squadra che ha maggiore voglia di riscatto è il Cittadella: ancora una volta i veneti hanno mancato la promozione in Serie A e dunque ripartono con rinnovato entusiasmo, affidati ancora a Roberto Venturato che ormai conosce l’ambiente come le sue tasche. Cerca una risalita immediata anche il Pisa, che ha sognato i playoff fino all’ultima giornata ma si è dovuto arrendere anche a causa degli incroci del calendario e dei risultati maturati; la Cremonese ha raggiunto una difficile salvezza e spera di fare qualcosa in più rispetto alla stagione del lockdown, ovvero esplorare realmente e concretamente la possibilità di entrare nelle prime otto della classifica di Serie B; infine la Reggiana, che potrebbe essere contenta anche con una semplice salvezza visto che dopo tanti anni è tornata a giocare nel campionato cadetto e sa bene che la concorrenza sarà importante, e il salto di qualità andrà affrontato passo dopo passo senza troppa pressione. Tra poco si gioca, vedremo quello che uscirà da questi risultati di Serie B…

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 1^ GIORNATA

Ore 15:00 Cremonese Cittadella

Ore 21:00 Reggiana Pisa

CLASSIFICA SERIE B

Empoli, Venezia 3

Monza, Spal, Brescia, Ascoli, Cosenza, Entella, Lecce, Pordenone, Pescara, Chievo, Salernitana, Reggina 1

Frosinone, Vicenza 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA