Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (10^ giornata)

I risultati di Serie B per la decima giornata ci traghettano, dopo l’abbuffata del martedì, alle partite di mercoledì 30 ottobre: sono appena due i posticipi del turno infrasettimanale che dunque si conclude lanciandoci già verso il prossimo impegno del fine settimana. Alle ore 18:40 lo stadio Ciro Vigorito apre le sue porte per ospitare Benevento Cremonese; alle ore 21:00 saremo invece al Benito Stirpe per Frosinone Trapani. Due squadre che puntano la promozione contro due che vogliono innanzitutto salvarsi per poi esplorare la possibilità di andare ai playoff (soprattutto i grigiorossi); questo al netto di quanto racconti attualmente la classifica di Serie B, che potrebbe essere radicalmente modificata al termine della serata. Dunque presentiamo al volo i temi principali legati ai risultati di Serie B per questi posticipi della decima giornata.

RISULTATI SERIE B: I POSTICIPI

Studiando i posticipi nei risultati di Serie B, Benevento e Frosinone vanno a caccia di riscatto: i sanniti entravano nel turno infrasettimanale con il primo posto in classifica ma raggiunti del Crotone, avendo subito la prima sconfitta in campionato. Un ko peraltro pesante: quattro gol incassati a Pescara che rischiano adesso di frenare la corazzata di Pippo Inzaghi anche dal punto di vista psicologico. Serve dunque ripartire subito, ma la Cremonese è formazione che vuole entrare nelle prime otto della classe e domenica scorsa è stata in grado di frenare la corsa del Frosinone, ottenendo un punto importante. Anche in virtù di quel risultato dunque i ciociari non sono ancora riusciti a fare il salto di qualità in una classifica deficitaria rispetto a quelle che sono le ambizioni; il Trapani è il fanalino di coda del torneo, nonostante il buon pareggio contro l’Empoli è rimasto alle spalle di tutte le altre e dunque sarà importante valutare se i granata riusciranno a rialzare la testa in una trasferta complicata.

RISULTATI SERIE B: 10^ GIORNATA

ore 18:50 Benevento Cremonese

ore 21:00 Frosinone Trapani

CLASSIFICA SERIE B

Crotone, Benevento 18

Empoli, Chievo 17

Ascoli, Cittadella, Perugia 16

Salernitana, Pordenone, Entella 15

Pescara, Pisa 13

Venezia, Cremonese 12

Spezia 11

Frosinone, Juve Stabia 10

Cosenza 8

Livorno 7

Trapani 6



© RIPRODUZIONE RISERVATA