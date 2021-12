Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score dei posticipi, 15^ giornata

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: OGGI SI CHIUDE LA 15^ GIORNATA

Sono riflettori puntati sui risultati della Serie B, anche in questo mercoledì 1 dicembre 2021: finalmente si completa il quadro per i match della 15^ giornata del campionato cadetto e dunque giungiamo a conclusione di un interessantissimo turno infrasettimanale, che davvero ci ha riservato non pochi colpi di scena, già ieri. Con oggi dunque andranno in scena solo le ultime due partite del turno: un programma risicato quello odierno dunque ma che non meno entusiasmante, visti i club chiamati in campo.

Calendario alla mano vediamo dunque subito che in questo mercoledì riservato ai risultati della Serie B, primo fischio d’inizio sarà già alle ore 18.00 con lo scontro al Tardini tra Parma e Brescia, partita che pure vede in campo due vere blasonate del calcio italiano. Il quadro dei risultati per campionato per la 15^ giornata invece si completerà solo alle ore 20.30 quando avrà inizio lo scontro tra Cittadella e Como, match atteso naturalmente al Tombolato e che pure vede i granata assoluti protagonisti, dopo ben due pareggi di fila rimediati negli ultimi turni.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: IL CONTESTO

Pur pronti a dare la parola al campo per gli ultimi posticipi della 15^ giornata di campionato, occorre dare ora un miglior contesto alle sfide in programma oggi, in questo mercoledì tutto dedicato ai risultati della Serie B. Prendendo dunque in considerazione la classifica del secondo campionato nazionale e partendo dalla prima sfida, attesa al Tardini nel tardo pomeriggio, ecco che possiamo parlarne come match da testa e coda. Dopo tutto la Leonessa di presenta in campo registrando tra migliori piazzamenti nella graduatoria della Serie B, con ben 27 punti e gran ambizioni di promozione alla fine della stagione: non possiamo dire lo stesso del Parma che invece rasenta ancora la zona rossa della graduatoria di campionato. I tre punti messi in palio al Tardini dunque peseranno moltissimo oggi, ma differenti ragioni.

Classifica alla mano sarà invece scontro diretto tra Cittadella e Como, sempre ai gradini più bassi della lista. Dopo due pareggi di fila, i granata sono arrivati solo a un piazzamento di metà-bassa classifica e il Como, dopo una prima parte di stagione piena di alti e bassi non ha ottenuto molto di più di appena 20 punti. La squadra di Gattuso, nonostante lo scivolone occorso solo pochi giorni fa con il Monza (e il pari sul Parma) pure ha le giuste carte per avvicinarsi almeno alla top eight della graduatoria, approfittando dei distacchi minimi che si registrano in questa parte della lista. Chissà però che dirà il campo: la squadra veneta infatti pure dimostra una buona forma e si rivelerà oggi sicuramente padrona di casa insidiosa.

RISULTATI SERIE B

Ore 18.00 Parma-Brescia

Ore 20.30 Cittadella-Como

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 29

Lecce 28

Brescia 27

Benevento, Monza, Ascoli 25

Frosinone 24

Cremonese 23

Perugia, Reggina 22

Ternana, Cittadella 21

Como 20

Parma 18

Spal 17

Cosenza 15

Alessandria 14

Crotone 8

Vicenza, Pordenone 7



