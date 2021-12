RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Beppe Iachini sotto esame

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IACHINI SOTTO ESAME

Protagonista in questa domenica riservata ai risultati della Serie B non può che essere il Parma, che solo pochi giorni fa ha pure detto addio a Maresca e salutato Beppe Iachini com nuovo allenatore. L’ex tecnico della Fiorentina subito si è messo al lavoro per risollevare le sorti del club emiliano, ma dal campo pure non stanno certo arrivando i risultati sperati.

In appena due giornate, la squadra ducale ha recuperato appena un punto solo, ottenuto con il pareggio ottenuto sul Como (risultato “salvato” dal solito Buffon) e solo in settimana il club è stato pure punito dalla capolista Brescia, vincente per 1-0 con Cistana. Per Iachini certo non la migliore partenza, ma pure vi è speranza che il vento possa presto cambiare tra gli ambienti gialloblu. Magari già da oggi nella sfida contro Ascoli, rivale certo ostico e che pure sta affrontando un buon momento di forma: vedremo che dirà il campo.

SI CHIUDE LA 16^ GIORNATA

Dopo le scintille occorse già ieri, ecco che anche in questa domenica 5 dicembre 2021 sono riflettori puntati sui risultati della Serie B, per le ultime sfide della 16^ giornata del turno di andata. Con oggi dunque si chiude il quadro di questo intenso turno e pure una settimana veramente impegnativa per la cadetteria, che da qui in avanti (almeno fino all’anno nuovo) tornerà a farci compagnia regolarmente solo ogni weekend (e non anche in mezzo alla settimana): e davvero non vediamo l’ora di ridare la parola al campo. Dopo tutti ci attendono in questa domenica sfide ad alto tasso di spettacolo e dove pure i tre punti messi in palio potrebbero valere moltissimo: vediamo dunque subito.

Programma alla mano per questa domenica 5 dicembre riservata ai risultati della Serie B, ecco primo fischio d’inizio per la 16^ giornata sarà udito solo alle ore 14.00, quando al Del Duca comincerà la sfida tra Ascoli e Parma: alla medesima ora pure avrà inizio anche Como-Pisa, match che pure vede impegnata la squadra toscana, in netto rilancio dopo anche la vittoria conseguita solo in settimana contro Perugia. Da calendario poi oggi con i posticipi di Serie B si proseguirà alle ore 16.15 con il derby lombardo tra Brescia e Monza, mentre il turno della 16^ giornata si completerà solo alle ore 20.30 con l’incontro al Moccagatta tra Alessandria e Cittadella, match che pure vede i grigi protagonisti dopo anche il KO subito contro il fanalino di coda Pordenone solo pochi giorni fa.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare il via a questa domenica interamente dedicata ai risultati della Serie B, pure ci pare doveroso ora controllare la classifica del campionato cadetto e dunque dare un miglior contesto alle sfide della 16^ giornata che ci faranno compagnia oggi. Come abbiamo accennato prima, in questa domenica saranno riflettori puntati sulla capolista (almeno alla vigilia del turno) Brescia, chiamata a un grande sforzo contro contro un Monza in gran rilancio e pronto a splendere in questo derby lombardo. Per la leonessa non sarà facile oggi preservare il primo posto, tenuto poi conto che la concorrenza è agguerritissima e davvero ben vicina: ecco in tal senso pronto a fare capolino il Pisa, che pure dista appena una lunghezza dalla formazione delle Rondinelle.

Pure i tre punti pesistiche in palio oggi saranno fondamentali anche per definire non solo le cose in tal classifica, ma pure ia gradini più bassi, per la cadetteria. Facciamo allora attenzione oggi a Parma e Alessandria, che pure stanno facendo fatica attorno alla zona rossa della graduatoria. I ducali, dopo anche la sconfitta patitala solo in settimana con il Brescia paiono ormai in aperta crisi, visto che non vincono dal 1 novembre scorso e pure sono scivolati fino alle ultime piazze che valgono la salvezza. In piena zona rossa invece il club piemontese, che dopo aver provato a rialzare la testa, solo pochi giorni fa è ripiombato nel buio, con il KO patito con il Pordenone, ultimo della classe. Vedremo però che dirà il campo oggi.

RISULTATI SERIE B

Ore 14:00 Ascoli-Parma

Ore 14:00 Como-Pisa

Ore 16:15 Brescia-Monza

Ore 20:30 Alessandria-Cittadella

CLASSIFICA SERIE B

Lecce 31

Brescia 30

Pisa 29

Benevento 28

Cremonese 26

Monza, Ascoli, Perugia, Frosinone 25

Cittadella, Reggina, Ternana 22

Como 21

Spal 20

Parma 18

Cosenza 15

Alessandria 14

Crotone 8

Vicenza, Pordenone 7



