RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: OGGI SOLO DUE POSTICIPI

Sarà più “leggera” del solito oggi, 22 dicembre 2024, la domenica in compagnia dei risultati Serie B, dal momento che per completare il programma della diciottesima giornata del campionato di Serie B 2024-2025 restano solamente due posticipi, a differenza delle quattro partite che normalmente vengono collocate nel giorno festivo in questa stagione. Questo naturalmente perché ci si avvicina al turno collocato a Santo Stefano, poi si rigiocherà anche il 29 e in quel caso invece avremo una domenica ricchissima, con tutte le dieci partite che fra sette giorni andranno ad aprire il girone di ritorno.

Si parla di futuro prossimo, però in questo momento dobbiamo attenerci alla stretta attualità e allora ricordiamo quali saranno le due partite che ancora mancano per completare il quadro dei risultati Serie B e che logicamente renderanno definitiva anche la classifica di Serie B al termine della diciottesima giornata, penultima del girone d’andata. Si comincerà alle ore 15.00 con Juve Stabia Cesena, mentre alle ore 17.15 sarà la volta di Cremonese Sampdoria.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: FOCUS SULLA SAMPDORIA

Possiamo allora facilmente notare che i risultati Serie B oggi vedranno protagoniste le squadre che mercoledì hanno giocato in Coppa Italia e di conseguenza hanno avuto un giorno in più per preparare il “rientro” in campionato. Una menzione è doverosa per la Sampdoria, che si è dovuta inchinare alla Roma in una partita di fatto senza storia, che vedeva i giallorossi in vantaggio di tre gol già dopo 25 minuti e si è chiusa infine con la vittoria per 4-1 dei padroni di casa giallorossi allo stadio Olimpico.

Per i doriani quindi adesso è meglio tornare a concentrarsi sul campionato, dove la Sampdoria è reduce da un buon pareggio contro lo Spezia nel derby ligure con i cugini che fanno parte del terzetto al comando. Per i blucerchiati invece la situazione è purtroppo ben diversa, anche perché nelle ultime cinque giornate non hanno mai vinto, raccogliendo tre pareggi e due sconfitte, per cui ovviamente la classifica è tornata a farsi parecchio brutta per la Sampdoria, come a inizio stagione ma naturalmente con l’aggravante che nel frattempo siamo ormai praticamente arrivati a Natale.

RISULTATI SERIE B, 18^ GIORNATA

ore 15.00 Juve Stabia Cesena

ore 17.15 Cremonese Sampdoria