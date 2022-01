Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (19^ giornata)

RISULTATI SERIE B: DOMENICA CON 3 PARTITE!

Sono tre le partite che domenica 16 gennaio ci terranno compagnia con i risultati di Serie B, e che completeranno (esclusi i rinvii) il programma della 19^ giornata. Alle ore 16:15 un triplo appuntamento: si giocano infatti Monza Perugia, Pordenone Lecce e Spal Benevento, mentre alle ore 18:30 la chiusura sarebbe stata dedicata a Vicenza Alessandria, che però non si giocherà oggi. Infatti i biancorossi hanno un focolaio Covid che già ha fatto saltare il recupero previsto giovedì contro il Lecce e bloccherà anche l’odierna partita del Vicenza.

Ad ogni buon conto, nel calendario della domenica per i risultati di Serie B troveremo almeno tre squadre che sono fortemente candidate alla promozione, e questo naturalmente porterà ad avere una giornata di grande intensità emotiva ma anche qualità – almeno si spera – senza dimenticarsi della lotta per non retrocedere, che vede coinvolte quattro formazioni con situazioni diverse. Non resta che tuffarsi nelle grandi emozioni dei risultati di Serie B per scoprire come cambierà la classifica dopo il completamento della 19^ giornata, intanto proviamo a tracciare qualche tema che può emergere dalla domenica.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie B ci presentano dunque una situazione molto interessante. Lecce, Benevento e Monza sono tre squadre che hanno ripreso a giocare giovedì; i salentini a dire il vero non lo hanno fatto, ma la preparazione li aveva comunque portati a essere pronti per scendere in campo in anticipo rispetto alla concorrenza. Non che faccia troppa differenza, non due giorni: l’intera Serie B era ferma da metà dicembre e questa 19^ giornata infatti è quella che avrebbe dovuto avere luogo nel Boxing Day, che invece arriva con molto ritardo ed è stata spezzettata.

La situazione tuttavia non è cambiata, perché appunto da allora non si è più giocato; dunque, per esempio, Spal, Alessandria, Pordenone e Vicenza sono ancora in lotta per non retrocedere ma con le ultime due già staccate dalla concorrenza, e gli estensi che oggi potrebbero mettere 6 punti di vantaggio sull’Alessandria – che giocherebbe il playout – uscendo dai guai almeno temporaneamente. Vedremo, perché anche in testa bisognerà valutare i risultati di Lecce, Monza e Benevento che continuano la corsa con Pisa e Brescia (e la Cremonese naturalmente) per la promozione diretta in Serie A; ci attende insomma una domenica davvero intensa per i risultati di Serie B…

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 19^ GIORNATA

Ore 16:15 Monza Perugia

Ore 16:15 Pordenone Lecce

Ore 16:15 Spal Benevento

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 38

Brescia 37

Cremonese 35

Benevento 34

Lecce*, Monza, Frosinone 31

Ascoli, Cittadella 29

Perugia 27

Como 25

Ternana, Parma, Reggina 23

Spal 20

Alessandria 17

Cosenza 16

Crotone 11

Pordenone 8

Vicenza* 7

* una partita in meno



