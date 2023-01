Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (20^ giornata)

RISULTATI SERIE B: SI TORNA IN CAMPO!

Domenica 15 gennaio prosegue il programma dei risultati di Serie B: il primo turno nel girone di ritorno, vale a dire la 20^ giornata, è cominciato ieri e oggi ci accompagna attraverso tre partite, con la coda che sarà rappresentata dal Monday Night Genoa Venezia. Alle ore 14:00 scatta Sudtirol Brescia, le altre due partite si giocheranno alle ore 16:15 e si tratterà di Cosenza Benevento e Ternana Ascoli. Siamo arrivati al giro di boa in un campionato sempre entusiasmante, la cui classifica sta iniziando a sgranarsi ma che tutto sommato, come da tradizione, rimane ancora particolarmente intricata.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: il Frosinone vince e lancia la fuga!

Abbiamo celebrato il Frosinone campione d’inverno e visto come il Cosenza sia rimasto ultimo in classifica in solitaria: i lupi ripartono con una sorta di “chiusura del cerchio”, perché ritrovano come avversario quel Benevento che avevano battuto in trasferta a metà agosto, lanciandosi verso un grande avvio di stagione che però è durato poco, tanto che ora la situazione è completamente ribaltata. Interessante sarà soprattutto Sudtirol Brescia con le rondinelle fuori dalla zona playoff, ma i campi ci diranno tra poco come andranno le cose con i risultati di Serie B per la 20^ giornata.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: Genoa, colpo a Bari! Live score

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Pronti a vivere il quadro dei risultati di Serie B, possiamo allora dire che le due squadre che arrivano leggermente deluse all’inizio del girone di ritorno sono Brescia e Ascoli. Le rondinelle hanno cambiato allenatore per l’ultima di andata, Alfredo Aglietti ha già esordito al posto di Pep Clotet e ora deve provare a vincere a Bolzano per riprendersi un posto nei playoff, sapendo che l’obiettivo minimo è questo e che comunque era già stato centrato la scorsa stagione, dunque se fallito sarebbe un tremendo passo indietro.

L’Ascoli invece conferma per ora Cristian Bucchi, ma un inizio di campionato interessante non è stato poi confermato: i marchigiani hanno 25 punti (come il Brescia) e dunque hanno una sola lunghezza da recuperare per agganciare il treno playoff, ma per contro ne difendono 5 sulla zona playout che non è lontanissima. L’impegno dell’Ascoli sarà contro la Ternana, che invece mantiene il suo ottavo posto; il Benevento ha dato qualche segnale di ripresa ma è chiaro che per i sanniti trovarsi a 22 punti è davvero un flop, Fabio Cannavaro spera che le cose migliorino a cominciare dalla trasferta odierna al San Vito.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Colpo Como, il Parma affonda! Diretta gol live score

RISULTATI SERIE B: 20^ GIORNATA

ore 14:00 Sudtirol Brescia

ore 16:15 Cosenza Benevento

ore 16:15 Ternana Ascoli

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 42

Reggina 36

Genoa, Bari 33

Pisa 29

Cagliari 28

Parma 27

Sudtirol, Ternana 26

Ascoli, Modena, Brescia, Palermo 25

Spal 23

Benevento, Como, Cittadella 22

Venezia, Perugia 20

Cosenza 17











© RIPRODUZIONE RISERVATA