Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (21^ giornata)

RISULTATI SERIE B: OGGI I DUE POSTICIPI!

Due posticipi ci forniranno i risultati di Serie B per domenica 6 febbraio, a conclusione della 21^ giornata: Cremonese Monza e Pordenone Spal si giocano entrambe alle ore 16:15, e rappresentano due diverse zone della classifica. Allo Zini infatti va in scena la sfida diretta tra due delle squadre che entrano nel turno con il quarto posto: Cremonese e Monza avevano diverse ambizioni in questo campionato ma si trovano entrambe a 4 punti dalla promozione diretta, il che ci dice che chi delle due dovesse vincere avrebbe chiaramente un’iniezione di fiducia non indifferente, per quanto ovviamente la strada sia ancora parecchio lunga.

A Lignano Sabbiadoro invece abbiamo un match per la salvezza, ma anche qui bisogna specificare: Pordenone e Spal sono separate da 11 punti in classifica, i friulani sono ultimi mentre gli estensi arrivavano alla 21^ giornata con la salvezza in tasca, ma naturalmente non possono permettersi di tirare la corsa anche perché, almeno idealmente, vorrebbero provare a correre per i playoff già mancati nell’ultima stagione. sarà allora interessante valutare quello che succederà sui due campi per i risultati di Serie B, tra poco si gioca mai noi nel frattempo possiamo approfondire i temi principali che emergeranno eventualmente dalle partite che compongono il quadro dei pronostici della 21^ giornata.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Serie B: i due posticipi chiuderanno la 21^ giornata, la seconda del girone di ritorno. Il Pordenone, lo abbiamo detto, è ultimo in classifica ma prima della sosta ha fatto il colpo grosso: vittoria a Perugia, primo successo esterno e ritorno a 3 punti che mancavano da due mesi, e pazienza se poi il Vicenza ha vinto il recupero tornando ad agganciare i neroverdi. Adesso se non altro, almeno dal punto di vista psicologico, ci saranno più occasioni per provare se non altro a raggiungere il playout; anche per questo motivo la partita interna contro la Spal rappresenta una bella occasione per il Pordenone.

Così anche per Cremonese e Monza, naturalmente; i grigiorossi hanno perso una straordinaria occasione a Lecce, perdendo al 91’ su autorete e non riuscendo così a staccare il Benevento e gli stessi brianzoli. Naturalmente con il pareggio non sarebbe cambiato poi molto, ma è anche evidente che uscire con un punto dal Via del Mare sarebbe stato importante per la consapevolezza; il Monza, che ha operato in maniera qualitativa sul calciomercato di gennaio, sa che questo girone di ritorno può portare alla grande rimonta per la promozione diretta, e la sfida diretta dello Zini può essere un grande modo per iniziarla…

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 21^ GIORNATA

Ore 16:15 Cremonese Monza

Ore 16:15 Pordenone Spal

CLASSIFICA SERIE B

Lecce 41

Pisa 40

Brescia 39

Frosinone 37

Benevento 36

Cremonese, Monza 35

Ascoli, Cittadella 32

Perugia 31

Ternana, Como 27

Parma 25

Reggina 23

Spal 22

Alessandria 21

Cosenza 18

Crotone 14

Vicenza, Pordenone 11



