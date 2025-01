RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IL PISA PER LA PROMOZIONE!

Quattro partite per i risultati Serie B, che anche oggi ci fanno compagnia con i posticipi della 23^ giornata: domenica 26 gennaio, come ormai di consueto, si comincia a giocare alle ore 15:00 e vivremo Brescia Catanzaro, Pisa Salernitana e Reggiana Palermo, alle ore 17:15 spazio a Cremonese Modena. Il nostro focus per i risultati Serie B di oggi va inevitabilmente sul Pisa: nell’ultima giornata i nerazzurri hanno perso un po’ di contatto dal Sassuolo e sono stati avvicinati dallo Spezia, ma per il momento Pippo Inzaghi sta facendo davvero un ottimo percorso e ci sono tutti i presupposti per sognare una Serie A che manca da 34 anni.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Sassuolo show, Palermo ok - Diretta gol live score (oggi 19 gennaio 2025)

La partita di oggi poi rappresenta una bella occasione: è vero che la Salernitana è tornata alla vittoria dopo parecchio tempo e quindi ha ripreso un po’ di fiducia, ma certamente c’è differenza tra le due squadre perché i campani sono andati subito in difficoltà e stanno lottando per non retrocedere per la seconda stagione consecutiva, inoltre si gioca all’Arena Garibaldi e dunque il Pisa parte comunque con tutti i favori del pronostico, anche se in questi risultati Serie B Inzaghi dovrà comunque stare attento alle sorprese che nel campionato cadetto, anche storicamente, non mancano mai.

DIRETTA/ Bari Brescia (risultato finale 2-2) video streaming: la riprende Bisoli (Serie B, 18 gennaio 2025)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: DUE BIG PER I PLAYOFF

Non abbiamo finito di commentare i risultati Serie B per questa appassionante domenica, infatti possiamo citare anche Brescia e Palermo: si tratta di due squadre che potremmo considerare delle big, sicuramente i rosanero per le ambizioni rinverdite dall’avvento di City Group ma anche le rondinelle, che ormai dalla Serie A mancano da qualche anno ma che l’hanno onorata a lungo anche in epoca recente. Due piazza che sono affamate di risultati importanti, ma che per il momento non li stanno trovando: ampiamente tagliate fuori dalla corsa alla promozione, possono comunque sperare nei playoff per poi provare a sorprendere la concorrenza.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Pareggio con tanti gol a Bari! Diretta gol live score (sabato 18 gennaio 2025)

Oggi gli impegni non sono nemmeno impossibili: certo il Brescia rischia anche se in casa, il Catanzaro non è ancora quello dello scorso anno ma rimane comunque un brutto cliente, invece il Palermo è in trasferta contro una Reggiana che come primo obiettivo ha necessariamente quello della salvezza, e che poi eventualmente può pensare di entrare nelle prime otto. Tra poco sarà comunque il momento di giocare, e allora vedremo realmente cosa ci porteranno in dote i risultati Serie B per questa 23^ giornata.

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 23^ GIORNATA

Ore 15:00 Brescia Catanzaro

Ore 15:00 Pisa Salernitana

Ore 15:00 Reggiana Palermo

Ore 17:15 Cremonese Modena

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE B