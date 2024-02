RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ La crisi nera del Cittadella, diretta gol live score (oggi 28 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE B: LA CRISI VENETA

Ne avevamo già parlato, ma aspettando i risultati di Serie B per questi posticipi non possiamo fare a meno di tornare sulla crisi profonda del Cittadella, perché nell’ultimo fine settimana i veneti hanno perso ancora e dunque bisogna purtroppo aggiornare le statistiche in negativo di una squadra che non sa più ritrovarsi. Il ko interno contro il Catanzaro, sancito dalla doppietta di Pietro Iemmello, ha rappresentato la sesta sconfitta consecutiva: a battere il Cittadella sono state nell’ordine Ternana, Sampdoria, Brescia, Parma, Spezia e Catanzaro, in questa striscia i veneti hanno segnato 6 gol ma ne hanno subiti 15.

Insomma: il Cittadella non vince dal 12 gennaio e tra l’altro il 2-0 al Palermo, come già detto, aveva rappresentato la settima vittoria in nove giornate, con anche una serie da cinque affermazioni tra novembre e dicembre con tanto di quarto posto in classifica. Da quel momento il crollo verticale: questa sera c’è il Venezia al Penzo, poi un delicatissimo incrocio con un Pisa a caccia di punti ma il calendario da qui a fine aprile è favorevole al Cittadella. Questo sulla carta, perché poi i risultati di Serie B ci stanno dicendo ben altro e dunque non sarà assolutamente semplice risalire la corrente… (agg. di Claudio Franceschini)

I TRE POSTICIPI!

I risultati di Serie B tornano a farci compagnia mercoledì 28 febbraio 2024, con le tre partite che chiudono il programma della 27^ giornata: possiamo allora parlare di posticipi, che si giocheranno alle ore 20:30 e sono Pisa Modena, Spezia Feralpisalò e Venezia Cittadella; il turno infrasettimanale giunge alla sua conclusione e ci proietta ancor più verso un finale di stagione regolare che sarà molto intenso, con un Parma che sta provando ad andare in fuga per la promozione diretta ma, riferito alle partite del mercoledì, un Venezia che non ha alcuna intenzione di mollare il suo secondo posto.

Tra le squadre che vedremo in campo oggi avremo poi un Modena che è sempre alla ricerca di quei playoff che aveva sfiorato nella passata stagione; il Pisa è abbastanza in difficoltà e infatti sta rischiando di venire assorbito nella zona playout, mentre il Cittadella si trova ancora nelle prime otto della classifica ma è in crisi nera, continua a perdere e anche questa sera al Penzo sarà tutt’altro che semplice. Vedremo allora cosa succederà tra poche ore con i risultati di Serie B per questi posticipi della 27^ giornata, intanto possiamo proseguire nell’analisi della serata infrasettimanale.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque per i risultati di Serie B legati ai posticipi della 27^ giornata possiamo dire che il Venezia ci crede sempre di più: spinto dai gol di Joel Pohjanpalo, alla fine rimasto per almeno altri sei mesi, il club lagunare ha vinto anche a Pisa e nel weekend scorso ha recuperato punti su tutte le rivali dirette per la promozione, perché sono arrivati due pareggi nei big match Como Parma e Cremonese Palermo. Questo ha giocato a vantaggio di un Venezia che si è ripreso la seconda posizione in classifica, e che almeno sulla carta sembra avere qualcosa in più di alcune avversarie.

Questa sera c’è anche una bella occasione, il derby veneto contro un Cittadella in crisi nera: i granata hanno perso anche contro il Catanzaro, in casa, e per il momento sono rimasti in zona playoff solo perché alle spalle non stanno correndo tantissimo, ma bisognerà fare i conti con gli assalti di Modena, Bari e Brescia tra tutte oltre alle altre che potrebbero sempre risalire la corrente. Che la trasferta del Penzo sia la partita giusta perché il Cittadella rialzi la testa? Lo scopriremo insieme tra poco con i risultati di Serie B…

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 27^ GIORNATA

Ore 20:30 Pisa Modena

Ore 20:30 Spezia Feralpisalò

Ore 20:30 Venezia Cittadella

CLASSIFICA SERIE B

Parma 56

Cremonese 50

Como 49

Venezia 48

Palermo 46

Catanzaro 45

Cittadella 36

Modena, Brescia 35

Cosenza, Bari 33

Sudtirol, Reggiana 32

Sampdoria (-2) 31

Pisa 30

Ternana 29

Ascoli 27

Spezia 25

Feralpisalò, Lecco 21











