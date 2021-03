Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (30^ giornata)

RISULTATI SERIE B: I POSTICIPI DELLA 30^ GIORNATA

Sono due le partite che per i risultati di Serie B si giocano domenica 21 marzo: la 30^ giornata del campionato cadetto, undicesima del girone di ritorno, si conclude oggi, quando assisteremo a Reggina Chievo in programma alle ore 15:00 e a Salernitana Brescia, che verrà invece disputata alle ore 21:00. Un programma ristretto, come da consuetudine per la domenica dedicata a questo torneo; i due posticipi saranno però parecchio interessanti perché ci stiamo sempre più avvicinando alla conclusione della stagione regolare.

Questo significa che i vari verdetti sono ormai in divenire e abbiamo quattro squadre che stanno ancora lottando per un posto al sole, qualunque sia l’obiettivo che inseguono. Sarà dunque particolarmente interessante scoprire quello che succederà tra poche ore sui campi, e ovviamente come cambierà la classifica; prima di dare il via ai risultati di Serie B per i posticipi della 30^ giornata possiamo sicuramente fare qualche valutazione sui temi principali che verranno introdotti dalle due sfide.

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA, SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie B tornano a farci compagnia tra poco: siamo reduci da un turno infrasettimanale che per qualche squadra ha ingarbugliato ancor più la situazione, per esempio il Chievo che non è riuscito a battere il Frosinone e adesso dovrà stringere i denti per blindare la sua posizione nei playoff, sapendo che la concorrenza è folta e ci sono alcune avversarie che hanno iniziato a marciare sul serio. Tra queste il Brescia, che ha timbrato una vittoria casalinga con la quale ha seriamente avvicinato l’ottavo posto in classifica; le rondinelle hanno battuto la Reggina che invece rimane un po’ in terra di nessuno, perché al momento non rischia concretamente di farsi risucchiare in zona playout ma è anche abbastanza lontana dai playoff, soprattutto perché ha delle rivali di mezzo. La Salernitana invece continua a sperare nella promozione diretta: non ha più il passo dell’inizio di stagione ma di riffa o di raffa riesce comunque a rimanere lì, naturalmente dovrà anche sperare nel calo di qualche avversaria e intanto sarà chiamata a vincere la partita di questa sera. Tra poco si gioca, vedremo allora come andranno le partite di Serie B…

RISULTATI SERIE B: 30^ GIORNATA

Ore 15:00 Reggina Chievo

Ore 21:00 Salernitana Brescia

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 59

Lecce 52

Monza 50

Venezia 49

Salernitana 48

Cittadella, Spal 45

Chievo 43

Pisa 40

Brescia 39

Frosinone, Vicenza 38

Cremonese, Reggina 36

Pordenone 34

Cosenza, Reggiana 29

Ascoli 28

Pescara 23

Entella 21



