RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Partita da ex per Lucarelli, diretta gol live score

RISULTATI SERIE B: L’EX AL LIBERATI

C’è un importante ex nei risultati di Serie B per i posticipi della 5^ giornata: si tratta di Cristiano Lucarelli, il tecnico che l’anno scorso ha condotto la Ternana a fare 90 punti (in 36 giornate) nel girone C di Serie C, riportandola nel campionato cadetto. Questo pomeriggio al Liberati le fere ospitano il Parma, che rappresenta una importante fetta del passato del livornese: quando aveva 32 anni Lucarelli aveva firmato per i ducali dopo le roboanti stagioni nel suo Livorno – dove sarebbe tornato – e soprattutto la breve esperienza in Ucraina con lo Shakhar Donetsk. Il bomber era arrivato in gialloblu nel gennaio 2008 e in quel primo scorcio di stagione aveva segnato 4 gol in 16 partite, sotto la guida di Domenico Di Carlo, poi Héctor Cuper.

La stagione terminò con la retrocessione dopo 18 anni; l’anno seguente Lucarelli aveva trascinato il Parma alla promozione immediata segnando 12 gol, ma in Serie A era tornato a giocare con la maglia del Livorno che lo aveva rivoluto. Tuttavia, Lucarelli è legato alla società ducale più che altro per gli esordi da allenatore: nel 2013 infatti ha festeggiato lo scudetto e la Supercoppa con gli Allievi Nazionali, risultati che lo hanno lanciato verso la panchina del Perugia e in generale verso il mondo dei professionisti come tecnico. Oggi con la Ternana ritrova il Parma, riuscirà a prendersi la vittoria? (agg. di Claudio Franceschini)

I POSTICIPI DELLA 5^ GIORNATA

Sono Ternana Parma (ore 18:00) e Cremonese Perugia (ore 20:30) le partite che per i risultati di Serie B si giocano mercoledì 22 settembre, e che chiudono il programma della 5^ giornata: due posticipi molto interessanti che ci forniranno anche una classifica modificata in maniera “definitiva” alla fine del turno. Dobbiamo ripetere quanto detto già ieri e nelle scorse settimane: avendo vissuto cinque partite per squadra non si può ancora dire qualcosa di davvero concreto sulla stagione, sono troppe poche gare e chiaramente il calendario in questo momento è ancora largamente influente sugli esiti e il cammino di certe società.

Tuttavia, questo non ci impedisce di fare qualche considerazione su quanto abbiamo visto fino a questo momento, e dunque siccome oggi abbiamo in campo altre quattro squadre possiamo senza ombra di dubbio addentrarci in un’analisi che le riguarda, approfondita o meno che sia, provando a stabilire se fino a questo momento abbiano fatto bene o invece deluso le aspettative. Da vedere allora cosa succederà tra poco sui due campi che sono coinvolti, aspettando che per i risultati di Serie B si torni a giocare stabiliamo allora qualche linea guida sulle protagoniste di queste sfide del turno infrasettimanale.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie B ci introducono dunque a questi due posticipi della 5^ giornata. La Ternana, delle squadre in campo tra poco, è l’unica che non sia ancora riuscita a vincere ma la neopromossa umbra ha anche dovuto affrontare un calendario poco abbordabile. Non fosse stato per il pareggio agganciato all’ultimo secondo sul campo del Monza, le fere avrebbero aperto il turno a 0 punti come Alessandria, Vicenza e Pordenone; se non altro hanno raccolto qualche certezza pur in una stagione che si è aperta in maniera non esattamente brillante.

L’altra neopromossa, il Perugia, ha invece mancato il successo dopo quello ottenuto all’esordio, ma se non altro ha raccolto due pareggi che lo hanno fatto muovere nella classifica di Serie B. Peccato che questa sera il Grifone sia impegnato sul campo di una delle squadre più in forma del momento, quella Cremonese che, a parte il ko di Monza, ha sempre vinto e rappresenta una sorpresa di un campionato che potrebbe riservare enormi soddisfazioni. La quarta società impegnata oggi nei risultati di Serie B è il Parma, chiaramente grande attesa dopo la retrocessione: i ducali hanno approcciato il campionato cadetto tra luci e ombre, e proprio della Cremonese sono stati vittima domenica sera con una inattesa sconfitta al Tardini.

RISULTATI SERIE B: 5^ GIORNATA

ore 18:00 Ternana Parma

ore 20:30 Cremonese Perugia

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 15

Ascoli 12

Brescia 11

Benevento 10

Cremonese*, Frosinone, Reggina, Cittadella 9

Lecce 8

SPAL, Parma*, Cosenza 7

Monza 6

Perugia* 5

Crotone 3

Como 2

Ternana*, Pordenone 1

Vicenza, Alessandria 0

* Una partita in meno



