Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (8^ giornata)

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 8^ GIORNATA

Sono tre, come di consueto, le partite che ci accompagneranno nei risultati di Serie B domenica 17 ottobre: il campionato cadetto è arrivato all’ottava giornata che si conclude oggi – non è previsto un Monday Night – e il turno che segue la sosta per le nazionali è chiaramente da valutare con estrema attenzione per quello che potrebbe succedere. Vediamo intanto quello che ci propone il calendario, perché le gare saranno giocate in diverse fasce orarie: alle ore 14:00 il via è dedicato a Cremonese Benevento, poi alle ore 16:15 ci sposteremo al Tardini per Parma Monza e infine alle ore 20:30 vivremo Cittadella Spal.

Le tre partite per l’ottava giornata potrebbero modificare una classifica di Serie B che oggi è interessata nella sua parte alta: abbiamo infatti in campo sei squadre che, almeno nelle previsioni della vigilia, vanno a caccia della promozione o comunque di una partecipazione ai playoff, al momento non tutte stanno mantenendo le premesse mentre altre si stanno rivelando delle sorprese. Iniziando il nostro viaggio all’interno dei risultati di Serie B proviamo allora a capire quello che potremmo succedere nella domenica che sta per iniziare, e che speriamo possa regalarci tante emozioni.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Lo sguardo sui risultati di Serie B per i posticipi dell’ottava giornata ci conduce innanzitutto ad affrontare il tema di Parma Monza: il big match non solo del turno ma presumibilmente dell’intero campionato. Questo, appunto, sulla carta: nella realtà detti emiliani e brianzoli hanno 9 punti a testa, viaggiano in maniera molto lenta (dodicesime in classifica entrando nell’ottava giornata di Serie B) e per il momento non hanno rispettato quelle che erano le premesse, che le volevano corazzate a caccia del primato in un fantastico duello.

Che eventualmente ci sarà oggi pomeriggio sul campo, ma riguarderà la possibilità di rialzare la testa e risalire la corrente, sapendo che la classifica di Serie B può venire stravolta nello spazio di pochi turni. Tra le altre partite, attenzione chiaramente alla Cremonese, che è la sorpresa di cui si parlava sopra: i grigiorossi a differenza delle due big sono scattati benissimo, e adesso puntano a confermare questo passo per avere se non altro un posto nei playff. Cittadella e Spal, come il Benevento, sono squadre con cui bisognerà sempre fare i conti in termini di promozione anche se per il momento non hanno dato tutto quel che avrebbero potuto nei risultati di Serie B, ma la stagione del campionato cadetto è particolarmente lunga…

RISULTATI SERIE B: 8^ GIORNATA

Ore 14:00 Cremonese Benevento

Ore 16:15 Parma Monza

Ore 20:30 Cittadella Spal

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 19

Cremonese 15

Brescia, Lecce 14

Ascoli 13

Benevento, Cittadella 12

Frosinone, Perugia, Reggina, Cosenza 10

Parma, Monza 9

Spal 8

Ternana 6

Como 6

Crotone, Alessandria 4

Vicenza 3

Pordenone 1



