Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (9^ giornata)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: SI CHIUDE LA NONA GIORNATA

Spazio ai risultati della Serie B anche in questa domenica 24 ottobre 2021: con oggi infatti chiuderemo la nona giornata del campionato cadetto e dopo anche le gran scintille occorse ieri, non vediamo l’ora di dare la parola al campo. Anche perchè le sfide che ci attendono sono tutte di gran prestigio e dove pure i tre punti messi in palio varranno davvero tanto e non solo per la classifica. Non perdiamo altro tempo allora e andiamo a vedere subito che ci riserverà questa domenica tutta dedicata ai risultati della Serie B.

Programma alla mano notiamo subito che saranno ben tre i posticipi e che pure non vi sarà nessun Monday Night: mossa inevitabile se ricordiamo che la prossima settimana ci sarà un turno infrasettimanale per la cadetteria. Controllando il calendario vediamo poi che oggi il primo fischio d’inizio sarà già alle ore 14.00 con la sfida tra Pisa e Pordenone: solo alle ore 16.15 saremo in campo poi per Reggina-Parma, mentre alle ore 20.30 si completerà il quadro dei risultati della Serie B con il match tra Spal e Como.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare la parola al campo e scoprire i risultati della Serie B per la nona giornata di campionato, ci pare però necessario prima dare un miglior contesto alle sfide che ci attendono, sempre controllando anche la classifica del campionato cadetto. Ecco che allora potremmo parlare per il match tra Pisa e Pordenone, come di un classicissimo incontro da testa e coda, con i toscani leader assoluti del campionato (nonostante il primo passo falso commesso contro il Crotone) e i ramarri invece fanalino di coda, con un solo punticino all’attivo. Per l’incontro tra Reggina e Parma invece ecco che si accendono i piazzamenti entro la prima metà della classifica: oggi i ducali faranno di tutto per elevarsi dalla 12^ posizione e anche per interrompere il fastidioso filotto di pareggi fin qui registrato.

Questo però contro i calabresi che invece arpionata la zona play off del campionato non vogliono assolutamente lasciare la presa in questo nono turno. Osservando invece la classifica della Serie B, per la sfida tra Spal e Como parliamo oggi di un incontro che vale già per la salvezza: il contesto che stanno vivendo i due club, nonostante gli ultimi risultati positivi (come i successi lombardi su Brescia e Alessandria) rimane delicatissimo, sul filo della zona rossa. Dato tali contesti capiamo subito il valore dei match messi in programma: non possiamo eprderci nemmeno un minuto di gioco.

RISULTATI SERIE B

Ore 14.00 Pisa-Pordenone

Ore 16.15 Reggina-Parma

Ore 20-30 Spal-Como

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 19

Brescia 17

Benevento, Cremonese, Lecce 16

Frosinone, Perugia, Ascoli 14

Reggina, Cittadella, Monza, Ternana 13

Cosenza 11

Parma 10

Spal, Como 9

Crotone, Alessandria 7

Vicenza 3

Pordenone 1



