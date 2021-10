Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (10^ giornata)

RISULTATI SERIE B: PROSEGUE LA 10^ GIORNATA

Le otto partite che compongono i risultati di Serie B per giovedì 28 ottobre sono anche quelle che concludono il programma della 10^ giornata: nel dettaglio Alessandria Frosinone, Ascoli Spal e Brescia Lecce si giocheranno alle ore 18:00 mentre tutte le altre sfide (nel dettaglio: Cittadella Parma, Como Pordenone, Cremonese Pisa, Crotone Benevento e Perugia Reggina) avranno luogo alle ore 20:30. Abbiamo un altro turno infrasettimanale a farci compagnia per i risultati di Serie B.

Un campionato che come sempre si sta dimostrando entusiasmante e imprevedibile, anche quando sono passate soltanto 9 giornate abbiamo assistito a colpi di scena e squadre che partite bene sono poi calate o viceversa, anche se di fatto bisogna dire che, a parte qualche inevitabile eccezione, chi aveva inizialmente preso il largo o si era comunque messo in alto, nella classifica di Serie B, sta confermando le proprie ambizioni. Non vediamo l’ora che per i risultati di Serie B si torni a giocare; nell’attesa, possiamo certamente fare qualche rapida valutazione legata ai temi principali di queste partite che chiudono il calendario della 10^ giornata, dando chiaramente uno sguardo alla classifica del torneo.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie B ci consegnano allora il ritorno in campo del Pisa: battuti a Crotone e beffati all’ultimo dal Pordenone, i nerazzurri hanno comunque conservato il primo posto in classifica ma stanno affrontando il primo momento complesso in stagione, e dunque bisognerà vedere in che modo la compagine di Luca D’Angelo lo saprà gestire. Oggi intanto c’è un test davvero importante e complicato, sul campo di una Cremonese che allo stesso modo sta stupendo e in casa viaggia a mille; ad approfittarne sono allora in particolare Brescia e Benevento, e attenzione perchè le Rondinelle insieme al Pisa potrebbero dar vita a una fuga a due, sempre con il “permesso” dei sanniti che hanno ripreso fiato ma che ora se la devono vedere sul campo di un Crotone che ha necessità di mettere in cascina punti pesanti, essendo in zona playoff.

Tra le sorprese, occhio chiaramente alla Reggina ma anche a un Perugia solidissimo, pur se ancora troppo poco cinico offensivamente parlando; tra le delusioni bisogna naturalmente citare un Parma che non sta riuscendo a trovare il passo giusto, poi l’Ascoli che era partito molto bene ma sembra essersi sciolto. Vedremo allora cosa ci diranno i vari campi tra poco, quando per i risultati di Serie B si tornerà a giocare…

RISULTATI SERIE B: 10^ GIORNATA

ore 18:00 Alessandria Frosinone

ore 18:00 Ascoli Spal

ore 18:00 Brescia Lecce

ore 20:30 Cittadella Parma

ore 20:30 Como Pordenone

ore 20:30 Cremonese Pisa

ore 20:30 Crotone Benevento

ore 20:30 Perugia Reggina

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 20

Brescia 17

Benevento, Lecce, Cremonese, Reggina 16

Frosinone, Perugia, Ascoli 14

Ternana, Monza, Cittadella 13

Cosenza 11

Spal, Parma, Como 10

Crotone, Alessandria 7

Vicenza 3

Pordenone 2



