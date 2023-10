RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Quali orizzonti a Como? Diretta gol live score (11^ giornata, 28 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE B: IL COMO

Analizzando i risultati di Serie B dobbiamo dire che sotto osservazione c’è sicuramente il Como: la squadra lariana infatti arriva da due sconfitte e non vince da tre giornate, ha avuto un calendario davvero terribile ma il calo è stato evidente. E dire che a settembre il Como era stato perfetto: quattro vittorie in altrettante partite maturate contro Spezia, Ternana, Cittadella e Sampdoria, subendo una sola rete e segnandone 7 per volare non solo in zona playoff ma a contatto con la promozione diretta, per quanto il Parma stesse già volando in fuga. Poi è arrivato ottobre, e qualcosa si è inceppata: pareggio a Bari, poi sconfitta interna contro la Cremonese e ko anche al Tardini.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA E GOL/ Modena corsaro, prima gioia per il Lecco! (oggi martedì 24 ottobre 2023)

Tre partite sicuramente molto complicate, ma il Como ha ambizioni: già lo scorso anno ha dovuto accettare di non giocare i playoff pur avendo costruito una squadra che li aveva piazzati come obiettivo minimo, mancarli un’altra volta sarebbe chiaramente una delusione ma questo dà anche l’esatta dimensione di quanto possa essere complicato sguazzare nei risultati di Serie B. Oggi, tanto per non farsi mancare nulla, impegno contro il Catanzaro secondo in classifica: vedremo se continuerà il momento complicato o se invece il Como tornerà a vincere… (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Pirlo torna a sorridere, diretta gol live score (22 ottobre 2023)

OGGI CINQUE PARTITE!

Sono cinque le partite che sabato 28 ottobre ci faranno compagnia con i risultati di Serie B: siamo nella undicesima giornata che è stata inaugurata dall’anticipo Cittadella Cremonese, oggi alle ore 14:00 si parte con Como Catanzaro, Feralpisalò Reggiana, Spezia Cosenza e Sudtirol Sampdoria mentre alle ore 16:15 avremo Ascoli Parma. Cinque partite, poi domani le quattro restanti; per il momento situazione ancora incerta, ma il Parma si è confermato primo in classifica e oggi sul campo dell’Ascoli avrà un’occasione per allungare, pur rischiando che il Palermo impegnato contro il fanalino di coda Lecco si avvicini.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Catanzaro secondo! Diretta gol live score (10^ giornata, 21 ottobre 2023)

Intanto i ducali proseguono la loro marcia, ma la grande protagonista nei risultati di Serie B è sicuramente il Catanzaro che, neopromosso, si mantiene a due punti dal primo posto in classifica; altre due squadre salite dalla terza divisione occupano le ultime due posizioni e questo la dice lunga sullo straordinario passo dei calabresi, che oggi comunque rischiano sul campo di un Como ambizioso e che è in piena corsa per una qualificazione ai playoff. Tra poco si giocherà e dunque i campi forniranno il loro insindacabile verdetto circa i risultati di Serie B, per questa interessante prosecuzione della undicesima giornata.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Stiamo per vivere il quadro dei risultati di Serie B per la undicesima giornata: turno interessante, e bisogna dire che lo scorso martedì abbiamo vissuto due dei recuperi che riguardano Brescia e Lecco, che hanno iniziato la stagione con tre giornate di ritardo. I bluceleste tra l’altro hanno spezzato la maledizione vincendo la loro prima partita: una liberazione la rete arrivata al 96’ minuto sul campo del Pisa, la classifica parla ancora di ultimo posto ma adesso se non altro il Lecco potrebbe aver fatto un passo avanti sul piano psicologico, sempre importante quando le cose non sono ancora compromesse.

Per contro invece il Brescia ha perso per la prima volta: anche le rondinelle sono cadute nel finale, vittima di un Modena che non vinceva da sei turni e che invece ha saputo riprendere confidenza con il successo salendo al quinto posto in classifica, riconfermando la sua candidatura per i playoff. Queste quattro squadre le vedremo in campo domenica, oggi attenzione come detto a Parma e Catanzaro ma anche alla Sampdoria, che dopo aver vinto la sua prima partita a Marassi sente di poter recuperare e far valere il suo status nella trasferta di Bolzano, contro un Sudtirol che vuole replicare la post season dello scorso anno. Scopriremo tutto tra poco nei risultati di Serie B…

RISULTATI SERIE B: 11^ GIORNATA

Ore 14:00 Como Catanzaro

Ore 14:00 Feralpisalò Reggiana

Ore 14:00 Spezia Cosenza

Ore 14:00 Sudtirol Sampdoria

Ore 16:15 Ascoli Parma

CLASSIFICA SERIE B

Parma 23

Catanzaro 21

Palermo 20

Venezia 18

Modena, Cremonese 16

Cosenza, Como 14

Sudtirol, Brescia, Cittadella 13

Ascoli, Pisa 12

Bari, Reggiana 11

Sampdoria (-2), Spezia 7

Ternana 6

Feralpisalò 5

Lecco 4











© RIPRODUZIONE RISERVATA