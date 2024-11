RISULTATI SERIE B: SI RIPARTE!

Anche i risultati Serie B tornano un tema attuale dopo la sosta dedicata agli impegni delle nazionali, dopo l’anticipo si torna in campo sabato 23 novembre per vivere le partite della 14^ giornata e oggi ne avremo cinque, a partire dalle ore 15:00 quando vivremo Carrarese Pisa, Catanzaro Mantova, Juve Stabia Brescia e Sassuolo Salernitana e poi alle ore 17:15 con Cesena Reggiana. Per il momento possiamo parlare di un campionato diviso in due tronconi: gli ultimi risultati Serie B ci hanno detto che Pisa, Sassuolo e Spezia, che sono nello spazio di tre punti e si giocano la promozione diretta, hanno un altro passo rispetto alla concorrenza e infatti il Cesena si trova a 6 punti dal terzo posto.

Oggi comunque alcune cose possono cambiare: intanto bisogna dire che il Pisa capolista è ospite di una Carrarese che in qualche modo si è ripresa, può sperare in aggancio o sorpasso il Sassuolo che attualmente è la squadra più in forma e ospita una Salernitana in grave crisi, ma ovviamente la pausa e gli impegni di alcuni giocatori potrebbero avere lasciato qualche scoria nelle big. Attenzione allora al già citato Cesena che, almeno sulla carta, nei risultati Serie B ha una partita abbordabile contro una Reggiana che sta lottando per non retrocedere, e potrebbe approfittarne.

RISULTATI SERIE B: IL PISA PROVA LA FUGA

Con i risultati Serie B andiamo allora a presentare la prima parte di una 14^ giornata nella quale ancora una volta il Pisa proverà la fuga giusta: la squadra di Pippo Inzaghi è prima in classifica praticamente dall’inizio del campionato ed è riuscita a tenere a bada la concorrenza, ma d’altro canto non è mai riuscita a mettere la quarta e andarsene (come per esempio aveva fatto il Parma lo scorso anno) e allora le altre possono sperare di giocarsela, ricordando comunque che al Pisa basterebbe il secondo posto in classifica per festeggiare una promozione in Serie A che manca ormai da parecchi anni, e che anche per questo sarebbe bellissima.

Il Sassuolo però ha dimostrato di essere squadra vera, anche capace di tornare a fare quadrato dopo non essere partito benissimo: ricordiamo che i neroverdi avevano incassato quattro gol in casa dalla Cremonese, ma da quel momento hanno iniziato a marciare e, almeno dal punto di vista della rosa, sembrano avere qualcosa in più delle altre. Se poi questo sarà determinante per tornare in Serie A dopo una sola stagione lo scopriremo strada facendo, bisogna come sempre procedere passo per passo e allora intanto scopriamo quello che potrebbe succedere sui campi con gli attesi risultati Serie B per questa 14^ giornata.

RISULTATI SERIE B: 14^ GIORNATA

Ore 15:00 Carrarese Pisa

Ore 15:00 Catanzaro Mantova

Ore 15:00 Juve Stabia Brescia

Ore 15:00 Sassuolo Salernitana

Ore 17:15 Cesena Reggiana

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 30

Sassuolo 28

Spezia 27

Cesena 21

Cremonese 18

Bari, Palermo, Brescia, Juve Stabia 17

Mantova 16

Catanzaro, Sampdoria 15

Cosenza (-4), Modena, Reggiana 14

Carrarese, Salernitaa, Sudtirol 13

Cittadella 12

Frosinone 10