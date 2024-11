DIRETTA SUDTIROL SASSUOLO, BIANCOVERDI A CACCIA DEL PISA

La diretta Sudtirol Sassuolo è in programma alle ore 15:00 di sabato 9 novembre 2024 presso lo Stadio Marco Druso di Bolzano come partita valida per il tredicesimo turno della Serie B 2024/2025. La gara di Bolzano vede scendere in campo i neroverdi che stanno cercando di tornare in Serie A occupando il secondo posto in classifica con 25 punti, davanti allo Spezia che ne ha racimolati 24 ed inseguendo il Pisa, capolista con 27 punti. I nerazzurri sono chiamati ad affrontare in casa l’altalenante Sampdoria e gli emiliani tenteranno di fare del loro meglio per approfittare di ogni passo falso commesso dalle dirette concorrenti alla promozione.

Video Cesena Sudtirol (1-0)/ Gol e highlights: ancora decisivo Shpendi! (Serie B 3 novembre 2024)

Sul cammino del Sassuolo c’è però il Sudtirol che non se la sta affatto vedendo bene dato che si trova in sedicesima posizione con tredici punti guadagnati al pari di Carrarese, Reggiana, Salernitana e Mantova che si trovano tuttavia matematicamente davanti ai biancorossi grazie ad una migliore differenza reti. La vittoria manca dall’inizio dello scorso mese e l’obiettivo di lasciare al più presto possibile la zona retrocessione potrebbe spingere gli altoatesini ad aggiudicarsi la contesa.

DIRETTA/ Sassuolo Mantova (risultato finale 1-0): Berardi su rigore! (3 novembre 2024)

DIRETTA SUDTIROL SASSUOLO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Sudtirol Sassuolo sarà come di consueto garantita da DAZN, piattaforma che detiene i diritti per la messa in onda di tutte le partite del campionato di Serie B per la stagione 2024/2025 che si sta attualmente disputando. La sfida sarà dunque visibile per gli abbonati via streaming tramite smart phone, tablet, smart tv oppure tramite il browser sul proprio pc.

SUDTIROL SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo adesso insieme le probabili formazioni della diretta Sudtirol Sassuolo e quindi le possibili scelte prese dai due allenatori sul come schierare i propri giocatori dall’inizio del match. Nonostante la sconfitta esterna patita sul campo del Cesena lo scorso turno, mister Marco Zaffaroni dovrebbe comunque ancora puntare sul consueto 5-4-1 con Drago in porta, Rover, Kofler, Pietrangeli, Masiello e Davi in difesa, Kurtic, Arrigoni, Molina e Zedadka a centrocampo con Merkaj unica punta.

DIRETTA/ Cesena Sudtirol (risultato finale 1-0): Kurtic manca il pareggio! (Serie B, 3 novembre 2024)

Dal canto suo il tecnico Campione del Mondo Fabio Grosso dovrebbe optare per il 4-2-3-1 come modulo da utilizzare per la sua squadra affidandosi a Satalino tra i pali insieme con Toljan, Odenthal, Romagna e Pieragnolo a completare il reparto arretrato, Boloca ed Obiang in mediana, Berardi, Thorstvedt e Lauriente agiranno invece da trequartisti alle spalle del centravanti Russo.

SUDTIROL SASSUOLO, LE QUOTE

Infine, tentiamo di estrapolare il pronostico della diretta Sudtirol Sassuolo tramite le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive e dunque quale potrebbe essere l’esito finale di questo scontro valevole per il tredicesimo turno della Serie B. Stando a quanto pagato da Snai, i neroverdi sono nettamente favoriti per il successo finale quotando il 2 a 2.15 mentre l’1 viene invece dato a 3.30. I biancorossi avrebbero più o meno le stesse probabilità di ottenere un successo così come di strappare un punto, con l’x fissato a 3.20. La pensano praticamente allo stesso modo pure Goldbet, Lottomatica e Betflag che offrono però 3.25 per il pareggio.