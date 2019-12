Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (14^ giornata)

Per i risultati di Serie B siamo arrivati a parlare delle partite che riguardano la 14^ giornata, e nello specifico domenica 1 dicembre: avremo appena tre partite come di consueto, in questa stagione infatti il calendario del campionato cadetto è leggermente cambiato. Andiamo subito a vedere cosa ci aspetta in questo giorno: come sempre ci saranno due gare che scatteranno alle ore 15:00 e si tratta di Trapani Chievo e Entella Juve Stabia, mentre alle ore 21:00 avremo un posticipo serale in Perugia Pescara. Ricordando che la giornata si chiuderà con il Monday Night (Pisa Pordenone), possiamo andare a valutare i temi principali parlando di questi risultati attesi, provando a immaginare come potrebbe cambiare la classifica di Serie B dopo queste partite.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

Protagonista nei risultati di Serie B per oggi potrebbe essere il Trapani, che ha battuto il Livorno in trasferta nell’ultima giornata: la vittoria ha portato i granata soltanto all’aggancio dei labronici all’ultimo posto della classifica ma intanto si tratta di 3 punti preziosi, che potrebbero davvero dare il la ad una rimonta in chiave salvezza. Sta risalendo molto bene la corrente la Juve Stabia, che affronta una sfida tra neopromosse dopo aver rifilato due gol alla Salernitana nel derby: le Vespe restano quartultime e con il rischio di scivolare nuovamente in zona retrocessione diretta, ma intanto la classifica corta fa sì che i playoff anche adesso non siano un’utopia. Chi ha bisogno di rilanciarsi è il Perugia, ancora troppo ondivago: il Grifone è caduto nettamente a Pordenone e rischia di perdere la presa sulle prime posizioni della graduatoria, dove spera di arrivare anche un Chievo capace di regolare l’Entella e dunque ancora in corsa. Tra poco dovremo dare la parola ai campi per scoprire quello che succederà.

RISULTATI SERIE B: 14^ GIORNATA

Ore 15:00 Entella Juve Stabia

Ore 15:00 Trapani Chievo

Ore 21:00 Perugia Pescara

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 31

Pordenone, Crotone, Cittadella 22

Chievo, Ascoli 21

Pescara, Frosinone 20

Perugia, Salernitana 19

Empoli 18

Pisa, Venezia, Cremonese 17

Spezia, Entella 16

Juve Stabia 14

Cosenza 13

Livorno 11

Trapani 10



