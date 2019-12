Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (15^ giornata)

Eccoci ad un altro appuntamento con i risultati di Serie B: domenica 8 dicembre prosegue il quadro della 15^ giornata, ci stiamo pertanto avvicinando alla conclusione di un girone di andata entusiasmante e che sembra aver proiettato il Benevento verso la promozione diretta, ma che rimane incerto per tutti gli altri verdetti e che in ogni caso potrebbe ancora regalare tante sorprese. Sono come sempre tre le partite che ci faranno compagnia la domenica: alle ore 15:00 avremo le prime due con Juve Stabia Frosinone e Pisa Entella, alle ore 21:00 il posticipo sarà invece Pordenone Crotone. A chiudere il programma della 15^ giornata sarà Perugia Cosenza, il Monday Night: aspettando i risultati, siamo anche curiosi di scoprire come cambierà la classifica di Serie B con queste tre partite, e dunque andiamo a presentarne i temi principali.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

Il big match nei risultati di Serie B è senza ombra di dubbio quello del Bottecchia, dove il Pordenone cercherà di riprendere la marcia che si era interrotta con la brusca sconfitta di Pisa: le due squadre sono a quota 22 punti ed entravano nella giornata in un quartetto che rappresenta la prima alternativa al Benevento capolista, dunque possiamo dire che i ramarri e il Crotone si stanno giocando con Perugia e Cittadella il secondo posto che porterebbe alla promozione diretta. Il Frosinone sembra invece essersi rimesso in ritmo con il roboante 4-0 sull’Empoli e comunque resta lì a due punti da questo poker di squadre; la classifica è ancora molto corta e appena sotto c’è l’Entella, che deve stare attenta alla retrocessione ma vincendo a Pisa potrebbe fare il salto di qualità, come appena successo ai toscani che grazie alla vittoria recente sono addirittura entrati in zona playoff. Spera di risalire la corrente anche la Juve Stabia, ma le Vespe stanno faticando non poco a trovare la loro dimensione in questo campionato di Serie B; come sempre sarà poi il campo a dirci quello che succederà.

RISULTATI SERIE B: 15^ GIORNATA

Ore 15:00 Juve Stabia Frosinone

Ore 15:00 Pisa Entella

Ore 21:00 Pordenone Crotone

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 34

Cittadella 25

Chievo 24

Crotone, Pordenone, Perugia 22

Ascoli, Empoli, Pescara 21

Pisa, Frosinone 20

Salernitana, Entella, Spezia 19

Venezia 18

Cremonese 17

Juve Stabia 14

Cosenza, Trapani 13

Livorno 11



