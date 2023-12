RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Cambia anche il Sudtirol! Diretta gol live score 16^ giornata 9 dicembre 2023

RISULTATI SERIE B: UN ALTRO CAMBIO

I risultati di Serie B con i quali si inaugura la 16^ giornata iniziano sotto il segno di un altro allenatore cambiato: la sconfitta interna contro il Como è stata fatale a Pierpaolo Bisoli, che con 17 punti in 15 giornate è stato esonerato dal Sudtirol con cui l’anno scorso, chiamato in corsa al posto di Leandro Greco, aveva fatto benissimo raggiungendo i playoff al primo anno di sempre in Serie B, ovviamente per il club. Il posto di Bisoli lo ha preso Federico Valente, allenatore della Primavera; la notizia è abbastanza importante perché si tratta dell’ennesimo cambio in panchina per questi risultati di Serie B. Le squadre che hanno un allenatore diverso rispetto all’inizio di stagione sono ora diventate 10: esattamente la metà, tantissime quando siamo ancora nel girone di andata.

Tra queste, il Brescia ha già operato due cambi; ad avere ancora l’allenatore presente ad agosto sono Catanzaro (Vincenzo Vivarini), Cittadella (Edoardo Gorini), Cosenza (Fabio Caserta), Modena (Paolo Bianco), Palermo (Eugenio Corini), Parma (Fabio Pecchia), Pisa (Alberto Aquilani), Reggiana (Alessandro Nesta), Sampdoria (Andrea Pirlo) e Venezia (Paolo Vanoli), certamente il cambio più incredibile è stato quello del Como che ha esonerato un Moreno Longo quinto in classifica per promuovere Cesc Fabregas dalla Primavera. A merito dei lariani, va detto che oggi il Como è addirittura terzo… (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI SETTE PARTITE!

Sabato 9 dicembre viene inaugurata la 16^ giornata per i risultati di Serie B: questa volta un turno senza anticipi e che comincia oggi con ben sette partite, per poi chiudersi domenica con le ultime tre partite. Il big match del sabato è senza ombra di dubbio Cremonese Venezia: è una delle sei partite delle ore 14:00 nella quale si affrontano prima (insieme al Parma) e quinta (con il Modena) di una classifica in costante rivoluzione. Le altre gare del primo pomeriggio sono Ascoli Spezia, Bari Sudtirol, Cittadella Cosenza, Sampdoria Lecco e Ternana Feralpisalò; alle ore 16:15 i risultati di Serie B ci propongono Catanzaro Pisa.

Dicevamo di un campionato cadetto nel quale bisogna ancora stabilire i veri rapporti di forza: Venezia e Parma sono riuscite a scavare un bel solco sulla concorrenza, la terza in classifica è il Como che insegue a 5 punti di distanza e poi arriva il sempre brillante Catanzaro, che sembra anche aver superato un momento negativo per ripartire alla grande. In coda invece troviamo sempre la Feralpisalò preceduta da uno Spezia che non trova il passo, ma anche nella corsa alla salvezza può ancora succedere di tutto e allora tra poco lasceremo che a parlare siano i risultati di Serie B per la 16^ giornata.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Il quadro dei risultati di Serie B ci presenta partite davvero interessanti: allo Zini va in scena il big match, ma per esempio Cittadella Cosenza è in questo momento uno spareggio per i playoff con i veneti che dopo un inizio a singhiozzo hanno davvero iniziato a marciare a passo spedito, al Del Duca invece sarà delicatissimo l’incrocio tra Ascoli e Spezia, perché anche i marchigiani sono in difficoltà e in questo momento dovrebbero giocare il playout contro il Lecco, per di più senza godere del vantaggio del campo.

I bluceleste sono in netta ripresa, la grande corsa da metà ottobre ha permesso alla neopromossa di arrivare ad un passo dalla salvezza diretta; sta invece tirando il freno a mano la Reggiana, la Sampdoria invece dopo una bella serie di vittorie con la quale si è tolta dai guai è tornata a perdere, e adesso deve nuovamente soffrire sapendo che la qualificazione ai playoff, obiettivo minimo anche al netto della penalizzazione, sono lontani. Vedremo dunque cosa il sabato dedicato ai risultati di Serie B ci racconterà, le partite della 16^ giornata sono ormai dietro l’angolo e noi non vediamo l’ora che si giochi…

RISULTATI SERIE B: 16^ GIORNATA

ore 14:00 Ascoli Spezia

ore 14:00 Bari Sudtirol

ore 14:00 Cittadella Cosenza

ore 14:00 Cremonese Venezia

ore 14:00 Sampdoria Lecco

ore 14:00 Ternana Feralpisalò

ore 16:15 Catanzaro Pisa

CLASSIFICA SERIE B

Venezia, Parma 33

Como 28

Catanzaro 27

Cremonese, Modena 26

Cittadella 25

Palermo 24

Cosenza 19

Bari, Pisa, Brescia 18

Sudtirol 17

Sampdoria (-2), Reggiana, Lecco 16

Ascoli 13

Ternana 11

Spezia 10

Feralpisalò 7











