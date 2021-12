RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: focus sul Lecce, live score

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: LECCE

Protagonista assoluto in questo sabato riservato ai risultati della Serie B non può che essere il Lecce di Baroni, tra le formazioni più in condizione nelle ultime settimane. Il bilancio dei giallorossi, alla vigilia della 16^ giornata, è infatti sotto gli occhi di tutti: dal 22 agosto scorso, la squadra pugliese ha messo da parte solo successi o pareggi e pur non mettendo mail il piede in fallo, ora occupa il secondo posto in graduatoria, con ben 28 punti all’attivo.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: il Brescia ritrova la vetta

Non solo: con un gap minimo in graduatoria, pure la squadra giallorossa pare pronta al sorpasso in vetta ai danni del Pisa. Pure l’operazione sui toscani non si annuncia facile, considerato che pure Baroni deve ancora guardarsi alle spalle, con parecchi club pronti ad approfittare della minima distrazione delle big. In ogni caso è evidente che per il Lecce questo è un momento importante, da sfruttare il più possibile: chissà che possano essere i giallorossi i nuovi campioni d’inverno!

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Il Lecce avvicina la vetta, il Monza ne fa 4!

AL VIA LA 16^ GIORNATA

Dopo un appassionante turno infrasettimanale, ecco che il secondo campionato nazionale torna di scena e con oggi, sabato 4 dicembre 2021 scopriremo i primi risultati della Serie B per la 16^ giornata. Siamo dunque già in campo per la cadetteria, campionato che pure vivrà a breve una lunga sosta per le festività invernali, dal 30 dicembre fino al 14 gennaio 2022: pure prima dello stop saranno parecchi gli incontri che ci allieteranno, a cominciare ovviamente da quelli messi a programma oggi

Controllando il calendario ufficiale, ecco che oggi, sabato 4 dicembre 2021 il primo fischio d’inizio sarà già alle ore 14.00 quando al Vigorito si accenderà subito la sfida tra Benevento e Pordenone, match speciale specie per i ramarri che solo di recente hanno ottenuto la loro prima vittoria della stagione. Alla medesima ora pure saranno riflettori accesi sull’incontro al San Vito tra Cosenza e Cremonese come pure alla sfida tra Crotone e Spal, attesa allo Scida nel primo pomeriggio. Ancora alle ore 14.00 si accederà lo scontro tra Frosinone e Ternana allo Stirpe, mentre il quadro dei risultati della Serie B oggi si definirà solo alle ore 16.15 con l’ultimo incontro tra Lecce e Reggina, match che pure vede i giallorossi in gran rilancio verso la testa della graduatoria.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: Pisa capolista, pareggio a Perugia!

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IL CONTESTO

Impazienti di scoprire i risultati della Serie B che otterremo oggi, per le sfide della 16^ giornata di campionato, pure ci pare doveroso ora dare un miglior contesto alle partite che ci faranno compagnia: tenendo conto anche della classifica fin qui fissata. Dopo tutto in questo fine settimana sono tre punti di gran peso quali che verranno messi in palio: e potrebbero valere tantissimo ad esempio per il Lecce di Marco Baroni, che dopo aver infilato un nuovo successo ai danni della Spal in settimana, ora punta alla testa della graduatoria del campionato. Pure quelli di oggi sono punti che valgono molto per squadre come Benevento e Frosinone, che rimangono ben vicine nella zona dei play off e sperano di mettersi in mostra presti ai piani alti: come pure per la Cremonese, che dopo una settimana con un solo punto vinto, ha voglia di tornare a gioire (e magari anche tra le mura del San Vito).

Ma pure guardare ai gradini più bassi della classifica di Serie B, ci accorgiamo che questo turno e i tre punti che mette in palio si annuncia fondamentale. Lo sarà certo per il Cosenza, che dopo due KO di fila e con solo1 5 punti all’attivo, spera oggi di potrebbe uscire dal tunnel e riprendere la corsa verso la salvezza. Stesso discorso vale per il Crotone, che invece è solo al 18^ gradino e con solo 8 punti (dopo anche la confitta patita contro la Ternana in settimana), come pure per il Pordenone: i ramarri, come accennato hanno trovato il primo successo della stagione solo pochi giorni fa e certo sarà prioritario per i ragazzi di Tedino continuare su questa strada.

RISULTATI SERIE B

Ore 14:00 Benevento-Pordenone

Ore 14:00 Cosenza-Cremonese

Ore 14:00 Crotone-Spal

Ore 14:00 Frosinone-Ternana

Ore 16:15 Lecce-Reggina

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 30

Pisa 29

Lecce 28

Benevento, Monza, Ascoli, Perugia 25

Frosinone 24

Cremonese 23

Cittadella, Reggina 22

Como, Ternana 21

Parma 18

Spal 17

Cosenza 15

Alessandria 14

Crotone 8

Vicenza, Pordenone 7



© RIPRODUZIONE RISERVATA