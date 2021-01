Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (18^ giornata)

RISULTATI SERIE B: I POSTICIPI DI OGGI

Anche oggi, domenica 17 gennaio 2021, potremo seguire con grande attenzione i risultati Serie B per la diciottesima giornata del campionato cadetto. La Serie B 2020-2021 infatti è ripartita dopo la pausa invernale, che a dire il vero è stata brevissima per cause di forza maggiore, dato che la stagione era cominciata in ritardo per il Covid e di conseguenza ora c’è ben poco tempo da perdere e la Serie B diventa un vero e proprio tour de force, soprattutto per quelle squadre che hanno pure delle partite da recuperare. Adesso però andiamo a ricordare quale sarà il programma dei risultati Serie B per questa domenica di metà gennaio, che ci proporrà solamente due posticipi del turno già ampiamento cominciato tra venerdì e ieri, ma molto importanti per la classifica di Serie B: alle ore 15.00 Pescara Cremonese e alle ore 21.00 il big-match al vertice, Empoli Salernitana.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: SCONTRO AL VERTICE

Spendiamo allora qualche parola in più sul piatto forte dei risultati Serie B della domenica, cioè la partita tra Empoli e Salernitana allo stadio Carlo Castellani della città toscana. L’Empoli è capolista e ha cominciato il 2021 vincendo sul campo del Cosenza, la Salernitana invece ha avuto nelle ultime giornate qualche difficoltà in più, in particolare due pesanti sconfitte contro il Monza e poi pure al cospetto del Pordenone, ma va detto che la compagine campana è più in alto di quanto si potesse immaginare all’inizio di questo campionato di Serie B, dunque la Salernitana andrà ad Empoli con l’obiettivo di rilanciarsi nella corsa verso la promozione, che sarebbe un traguardo straordinario. Per l’Empoli invece ovviamente l’obiettivo è allungare ancora di più al vertice della classifica: la capolista ne sarà capace? Dovremo aspettare fino a questa sera per scoprirlo…

RISULTATI SERIE B, 18^ GIORNATA

Ore 15.00

Pescara Cremonese

Ore 21.00

Empoli Salernitana

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 34

Cittadella* 33

Salernitana, Monza 31

Spal, Lecce 29

Chievo**, Pordenone 27

Frosinone 26

Venezia 25

Pisa* 23

Brescia 21

Vicenza* 20

Reggina 17

Pescara, Cosenza 16

Cremonese, Reggiana 15

Entella 14

Ascoli 13

* una partita in meno

** due partite in meno



