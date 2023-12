RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ La frenata del Parma! Diretta gol live score (18^ giornata, 23 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE B: LA CRISI

Possiamo dire che il Parma sia in crisi, avvicinandoci ai risultati di Serie B per la 18^ giornata? Forse non proprio, del resto i ducali restano al primo posto in classifica ma è innegabile che abbiano rallentato la loro marcia rispetto a uno straripante avvio. Riavvolgiamo il nastro: tra fine ottobre e inizio novembre il Parma ha vinto tre partite consecutive contro Como, Ascoli e Sudtirol. A quel punto aveva 29 punti in 12 giornate, ed era caduto solo a Venezia; da quel momento però ha vinto una sola volta in cinque turni, sul campo dello Spezia, per il resto ha raccolto tre pareggi (contro il Palermo si è salvato all’ultimo secondo ed era sotto di due gol) e ha perso a Lecco.

Fanno 6 punti in cinque partite: la media è drasticamente calata, vero che all’interno di una stagione regolare da 38 partite un calo è anche strutturale ma sicuramente il Parma ha bisogno di ritrovarsi, perché come abbiamo già visto la concorrenza è feroce e Como e Catanzaro – per non parlare di Cremonese e Cittadella – sono lì, pronte ad aspettare un altro passo falso da pare della capolista. La partita interna contro la Ternana dunque è da vincere, per riprendere il passo e approcciarsi alla sosta nel migliore dei modi. Staremo a vedere… (agg. di Claudio Franceschini)

TUTTO IL TURNO OGGI!

Piatto ricchissimo quello che i risultati di Serie B ci consegnano sabato 23 dicembre: si gioca infatti tutta la 18^ giornata, che è la penultima del girone di andata, e allora ci faranno compagnia ben dieci partite. Andiamole a vedere: alle ore 14:00 partono Cittadella Spezia, Como Palermo, Cremonese Modena, Parma Ternana e Venezia Lecco, poi alle ore 15:00 avremo Catanzaro Brescia e infine alle ore 16:15 ci saranno Bari Cosenza, Pisa Ascoli, Sampdoria Feralpisalò e Sudtirol Reggiana. Un sabato entusiasmante, che vede il Parma sempre primo in classifica davanti al Venezia.

Naturalmente la situazione è ancora in divenire ma, essendo arrivati a pochi passi dal termine dell’andata, possiamo già fare qualche considerazione; soprattutto per il fatto che le due squadre sopra citate sono in testa alla Serie B ormai da tempo, alle loro spalle però la concorrenza non manca ed è rappresentata soprattutto da Como e Catanzaro, che credono nel colpo grosso che sarebbe ovviamente la promozione diretta. Poi, da valutare anche la corsa alla salvezza; insomma tanti temi, che proveremo ad analizzare aspettando che per i risultati di Serie B questa entusiasmante 18^ giornata prenda il via.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo quasi arrivati al momento in cui si giocherà per i risultati di Serie B: Parma e Venezia vogliono chiudere il girone di andata nel migliore dei modi e hanno due impegni abbordabili in casa, sfidando rispettivamente Ternana e Lecco che sono in una posizione di classifica nella quale rischiano molto, addirittura i bluceleste sarebbero retrocessi mentre le fere sembrano aver trovato un po’ di ritmo e, se la stagione regolare finisse oggi, sarebbero salve senza nemmeno dover passare dalla tagliola dei playout.

A inseguire come detto abbiamo Como e Catanzaro: per i lariani una sfida scintillante contro un Palermo che vuole risalire la corrente essendo scivolato in settima posizione, mentre i calabresi continuano a essere una grande sorpresa e se la vedono con un Brescia che potrebbe entrare in zona playoff. Curioso il fatto che oggi tutte le squadre di alta classifica giochino in casa: lo fanno anche Cittadella e Cremonese che condividono la quinta posizione, dunque attenzione ai risultati di Serie B perché potrebbe essere scavato un altro bel margine nella graduatoria.

RISULTATI SERIE B: 18^ GIORNATA

ore 14:00 Cittadella Spezia

ore 14:00 Como Palermo

ore 14:00 Cremonese Modena

ore 14:00 Parma Ternana

ore 14:00 Venezia Lecco

ore 15:00 Catanzaro Brescia

ore 16:15 Bari Cosenza

ore 16:15 Pisa Ascoli

ore 16:15 Sampdoria Feralpisalò

ore 16:15 Sudtirol Reggiana

CLASSIFICA SERIE B

Parma 35

Venezia 33

Como 31

Catanzaro 30

Cremonese, Cittadella 29

Palermo 28

Modena 27

Brescia, Sampdoria (-2) 22

Bari 21

Sudtirol, Cosenza 20

Pisa 18

Ternana, Reggiana 17

Ascoli, Lecco 16

Feralpisalò 10











