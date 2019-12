Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (18^ giornata)

L’appuntamento con i risultati di Serie B è quello relativo a Santo Stefano: come sempre si gioca appena dopo Natale, siamo arrivati alla 18^ giornata e siamo dunque vicini non solo alla fine del girone di andata nel torneo, ma anche alla sosta invernale nella quale sarà arrivato il tempo di tracciare un primo bilancio. Le dieci partite che compongono il penultimo turno di andata vanno tutte in scena giovedì 26 dicembre, e possiamo dunque vedere di cosa si tratta: si comincia a giocare alle ore 12:30 con il lunch match Cosenza Empoli, alle ore 15:00 avremo invece l’appuntamento con Chievo Benevento, Cremonese Juve Stabia, Frosinone Crotone, Livorno Pescara, Salernitana Pordenone, Trapani Perugia e Venezia Cittadella. Un primo posticipo sarà quello delle ore 18:00 con Ascoli Pisa, la conclusione della 18^ giornata avverrà alle ore 21:00 con Entella Spezia. Come cambierà la classifica di Serie B dopo questi risultati? Lo scopriremo tra poco, intanto possiamo tracciare alcuni dei temi principali legati alle partite.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

I risultati di Serie B per la 18^ giornata vengono necessariamente introdotti dalla situazione del Benevento, che sta letteralmente volando: la squadra di Pippo Inzaghi ha definitivamente rotto gli indugi e ha preso un vantaggio di 9 punti sulla seconda, ma in realtà la corsa va fatta sulle terze che in questo momento sono Frosinone, Perugia e Cittadella, che sono lontane ben 14 lunghezze. Il Benevento insomma sta navigando verso la seconda promozione in pochi anni, e sa che la trasferta di Verona è importante perchè permetterebbe di mettere a distanza di sicurezza (già oggi sono 15 punti) una rivale sempre molto pericolosa. Alle spalle della capolista irrompe la rivelazione Pordenone, che ha vinto le ultime tre partite e si sta lanciando alla grande; attenzione al terzetto alle spalle dei ramarri, con un Frosinone in crescita costante, un Perugia ancora troppo poco consistente in trasferta (ma che è comunque lì) e un Cittadella che sta confermando l’operato delle ultime stagioni. Tra le squadre in difficoltà segnaliamo invece l’Empoli, pericolosamente vicino alla zona playout, un Pescara reduce da un deludente pareggio interno e il Pisa, battuto in casa dal Cosenza; sul fondo il Livorno si è già staccato da spareggio salvezza e permanenza diretta in Serie B, ma oggi ospita il Delfino e ha un’occasione per provare a risalire la corrente.

RISULTATI SERIE B: 18^ GIORNATA

ore 12:30 Cosenza Empoli

ore 15:00 Chievo Benevento

ore 15:00 Cremonese Juve Stabia

ore 15:00 Frosinone Crotone

ore 15:00 Livorno Pescara

ore 15:00 Salernitana Pordenone

ore 15:00 Trapani Perugia

ore 15:00 Venezia Cittadella

ore 18:00 Ascoli Pisa

ore 21:00 Entella Spezia

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 40

Pordenone 31

Frosinone, Perugia, Cittadella 26

Crotone, Chievo, Entella 25

Ascoli 24

Pisa, Salernitana 23

Pescara, Empoli 22

Spezia, Cremonese, Juve Stabia 20

Venezia 19

Cosenza 17

Trapani 14

Livorno 11



© RIPRODUZIONE RISERVATA