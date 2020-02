Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (2 febbraio)

Oggi, domenica 2 febbraio 2020, il quadro dei risultati Serie B per quanto riguarda la ventiduesima giornata del campionato cadetto 2019-2020 si arricchirà con altre tre partite, dopo le sei disputate fra l’anticipo di venerdì sera e ieri pomeriggio e in attesa del posticipo del lunedì che chiuderà definitivamente questo turno, come da tradizione spalmato su ben quattro giorni. Ecco dunque quali saranno i tre incontri che oggi andranno ad arricchire il quadro dei risultati Serie B e della classifica del torneo cadetto. Il calendario sarà quello tradizionale, con due partite nella fascia pomeridiana e un posticipo serale: si scenderà dunque in campo alle ore 15.00 per il derby veneto Chievo Venezia e Juve Stabia Perugia, mentre il posticipo delle ore 21.00 sarà Benevento Salernitana. Ricordiamo inoltre che il Monday Night di domani sera sarà Pescara Cosenza.

RISULTATI SERIE B: LA CAPOLISTA

Nel quadro dei risultati Serie B per le partite di oggi, ci sembra doveroso spendere qualche parola in più per il Benevento, indiscutibile capolista della classifica di Serie B, con un piede e mezzo nella massima serie già con molti mesi d’anticipo sulla fine del campionato. La vittoria sul campo del Cittadella, unita ai risultati mai del tutto convincenti di chi insegue, ha ulteriormente dilatato il vantaggio del Benevento di Filippo Inzaghi, che al termine della 21^ giornata era addirittura pari a +15 sulla seconda e +16 sulla terza che è il dato che più conta, dal momento che le prime due saranno promosse a fine campionato senza passare dai playoff. Solo un crollo clamoroso potrebbe rimettere in discussione la posizione del Benevento, che fino a questo momento vanta quindici vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta. Oggi nel derby con la Salernitana proseguirà questa marcia trionfale?

RISULTATI SERIE B, 22^ GIORNATA

ore 15.00

Chievo Venezia

Juve Stabia Perugia

ore 21.00

Benevento Salernitana

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 50

Pordenone 35

Crotone, Frosinone 34

Cittadella 33

Salernitana 32

Entella, Spezia 31

Chievo, Perugia, Ascoli 30

Pisa, Pescara 29

Juve Stabia 28

Empoli 27

Venezia 24

Cremonese 23

Cosenza 20

Trapani 19

Livorno 13



