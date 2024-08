RISULTATI SERIE B: SI COMINCIA!

Siamo finalmente pronti a vivere il sabato sera dedicato ai risultati Serie B. Abbiamo parlato delle quattro neopromosse, adesso possiamo fare un approfondimento sulle tre retrocesse dal massimo campionato e scoprire come sia andata all’esordio. A vincere è stata solo la Salernitana: gli amaranto hanno sfruttato il fattore campo e hanno battuto 2-1 un Cittadella che negli ultimi anni è parso essere fermo al guado, ma che per il momento ha dato ancora fiducia a Edoardo Gorini. Pareggio invece per le altre due: il Frosinone era in casa e ha fatto 2-2 contro la corazzata Sampdoria, ridotta in inferiorità numerica.

Per il Sassuolo invece il pareggio è maturato a Catanzaro (1-1) contro una squadra che l’anno scorso era in semifinale playoff: dunque anche per i neroverdi, tornati in Serie B dopo ben undici stagioni, possiamo parlare di un risultato positivo e che fa morale. Adesso però noi siamo davvero pronti a metterci comodi e lasciare che a parlare siano i campi, finalmente il momento che stavamo aspettando è arrivato e con i risultati di Serie B possiamo vivere un intenso sabato sera, via alle sette partite della seconda giornata! (agg. di Claudio Franceschini)

LE NEOPROMOSSE

Nell’analisi dei risultati Serie B possiamo fare un interessante focus sulle quattro squadre neopromosse, quelle cioè che lo scorso anno giocavano in terza divisione e che ora si sono affacciate al campionato cadetto. A vincere sono state, come già detto, Juve Stabia e Cesena: grande colpo per le Vespe che sono state corsare al San Nicola di Bari con un bel 3-1, mentre i romagnoli dopo aver dominato il girone B di Serie C si sono ripresentati in cadetteria battendo la Carrarese, la squadra che ha ottenuto una storica promozione dopo 70 anni grazie ai playoff.

Infine abbiamo il Mantova, che ha vinto il girone A davanti al Padova: per i virgiliani è arrivato un 2-2 che possiamo tutto sommato considerare positivo, sul campo della Reggiana che l’anno scorso aveva sfiorato la qualificazione ai playoff. Una giornata ovviamente non fa tutta la giurisprudenza possibile e ne restano altre 37 da giocare, intanto vedremo con i risultati di Serie B di questa sera se l’esito delle partite per queste quattro neopromosse sarà diverso e in che modo, la Carrarese per esempio va alla ricerca di punti che, appunto, mancano da tantissimo tempo e ottenerli a Cremona sarebbe un gran bel colpo. (agg. di Claudio Franceschini)

SI RIPARTE CON SETTE PARTITE!

Si torna a giocare nei risultati Serie B: sabato 24 agosto sarà già tempo di vivere la seconda giornata che, come quella che ha aperto il nuovo campionato cadetto, andrà in scena in serale come ormai da tradizione delle ultime stagioni. Sono sette le partite che vivremo oggi, dopo l’anticipo Modena Bari: alle ore 20:30 saremo in compagnia di Brescia Cittadella, Cremonese Carrarese, Pisa Palermo, Sampdoria Reggiana, Sassuolo Cesena, Spezia Frosinone e Sudtirol Salernitana. Sette gare tutte da vivere che cambieranno la classifica, della quale comunque possiamo parlare solo relativamente.

È chiaro che dopo una sola giornata non si possano assolutamente tracciare somme, anche perché i risultati Serie B e la conseguente graduatoria del campionato sono anche la risultante di incroci di calendario che hanno ammiccato a favore dell’una o dell’altra squadra; tuttavia possiamo certamente provare a fare un focus sulle squadre che si devono riscattare e quelle che si possono confermare provando anche una ideale fuga in classifica, dunque mentre aspettiamo i risultati Serie B approfondiamo alcuni dei temi principali.

RISULTATI SERIE B: IL CONTESTO

Al momento i risultati Serie B presentano un contesto del tutto relativo: alla prima giornata hanno vinto sei squadre, sicuramente è interessante notare come siano arrivati i successi di Juve Stabia e Cesena anche se per i romagnoli bisogna dire che la vittoria è arrivata contro un’altra neopromossa come la Carrarese, il colpo vero lo hanno invece fatto le Vespe che sono andate a vincere a Bari e dunque ci hanno già detto che, dopo la salvezza ottenuta attraverso lo spareggio, i galletti sono ripartiti male e non sono riusciti a ritrovare le loro certezze.

In testa alla classifica, aspettando i risultati Serie B, troviamo anche il Brescia che ha raccolto una bella vittoria contro il Palermo e che oggi ci riprova, sempre al Rigamonti, contro il Cittadella, e poi ancora Salernitana e Sudtirol; in coda invece la Cremonese, reduce dalla finale playoff persa contro il Venezia e che vuole ottenere i primi punti della stagione ospitando la già citata Carrarese. Non ci resta che metterci comodi e studiare insieme quello che succederà tra poche ore, perché i risultati Serie B per la seconda giornata sono ormai dietro l’angolo.

RISULTATI SERIE B: 2^ GIORNATA

Ore 19:30 Sudtirol Salernitana 0-0

Ore 20:30 Brescia Cittadella

Ore 20:30 Cremonese Carrarese

Ore 20:30 Pisa Palermo

Ore 20:30 Sampdoria Reggiana

Ore 20:30 Sassuolo Cesena

Ore 20:30 Spezia Frosinone

CLASSIFICA SERIE B

Juve Stabia, Cesena, Salernitana, Sudtirol, Brescia, Cosenza, Modena 3

Frosinone, Mantova, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Catanzaro, Sassuolo 1

Carrarese, Cittadella, Cremonese, Palermo, Bari 0