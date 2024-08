RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: CINQUE PARTITE IN QUESTA DOMENICA

Si completerà oggi, domenica 18 agosto 2024, il quadro dei risultati Serie B per la prima giornata del nuovo campionato cadetto. La Serie B 2024-2025 infatti finora ci ha proposto cinque partite fra l’anticipo del venerdì e ieri sera, oggi ne potremo seguire altrettante, tutte in prima serata seguendo naturalmente gli orari estivi che ci faranno compagnia fino alla sosta di inizio settembre, quindi le emozioni saranno assicurate con dieci squadre che devono ancora debuttare.

Fra qualche ora avremo di conseguenza anche il quadro completo della classifica di Serie B dopo questo primo turno del nuovo campionato cadetto, ma adesso è giunto il momento di elencare quello che ci attende, sempre con fischio d’inizio alle ore 20.30, nella domenica dedicata ai risultati Serie B. Le partite di oggi saranno dunque Catanzaro Sassuolo, Cesena Carrarese, Cosenza Cremonese, Frosinone Sampdoria e Reggiana Mantova, tutte in contemporanea per una ricchissima serata di calcio.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: FOCUS SUL SASSUOLO

Per i risultati Serie B adesso vogliamo parlare in maniera più dettagliata del Sassuolo, piccola realtà di provincia che però non eravamo più abituati ad avere tra le protagoniste del campionato cadetto, a causa di ben undici campionati consecutivi in Serie A per i neroverdi emiliani della Mapei, comprese grandi soddisfazioni come l’esordio anche nelle Coppe europee e tanti grandi talenti che sono stati lanciati nel grande calcio proprio dal Sassuolo.

Nella scorsa stagione tuttavia qualcosa si è rotto e francamente la retrocessione del Sassuolo è da considerare giusta. Di conseguenza, adesso in Emilia bisogna provare a ripartire: la società si è affidata come allenatore a un campione del Mondo del 2006, cioè Fabio Grosso, il debutto ufficiale c’è già stato con una vittoria contro il Cittadella nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia ma adesso si va a caccia dei primi punti per la classifica di Serie B e il debutto sarà impegnativo, perché sul campo del Catanzaro, quindi parliamo di quello che è forse il big-match per i risultati Serie B nella prima giornata.

RISULTATI SERIE B, 1^ GIORNATA

ore 20.30

Catanzaro Sassuolo

Cesena Carrarese

Cosenza Cremonese

Frosinone Sampdoria

Reggiana Mantova