Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score delle partite (2^ giornata)

RISULTATI SERIE B: IN CAMPO PER LA 2° GIORNATA!

Sono riflettori accesi sui risultati della Serie B: il campionato cadetto torna infatti protagonista in questo sabato 3 ottobre, con i primi match validi per la seconda giornata. Dopo dunque la valanga di pareggi rimediati al primo turno, si spera che almeno oggi non manchino i gol: di certo gli incontri messi in calendario si annunciano di grande spettacolo e anzi, tabella alla mano, ci accorgiamo subito che questi sono davvero tanti. Da programma ufficiale infatti notiamo che sono ben otto gli incontri previsti per questo sabato pomeriggio: e ci accorgiamo subito che pure occorreranno in orari inusuali per il secondo campionato italiano. Il primo fischio d’inizio per questa seconda giornata infatti sarà alle ore 14.15, con la partita tra Chievo e Salernitana: a seguire le altre sette sfide avranno invece inizio alle ore 16.15. A quell’ora attendiamo dunque il via di Ascoli-Lecce e di Empoli-Monza, come pure delle sfide Entella-Reggiana e Vicenza-Pordenone: pure sempre alle ore 16.15 sarà la volta di Reggina-Pescara e Spal-Cosenza, mentre si chiuderà con Venezia-Frosinone, sfida che vede i canarini di Nesta impazienti di rifarsi dopo il KO rimediato nel primo turno con l’Empoli.

RISULTATI SERIE B: IL CONTESTO

Lo abbiamo detto prima, spiegando gli incontri che ci faranno compagnia in questo sabato tutto dedicato ai risultati della Serie B: dopo una prima giornata di campionato da record per il numero di pareggi realizzati, speriamo che oggi i gol non manchino, così da poter dare un primo volto alla classifica della seconda serie italiana. Di fatto in appena tre società hanno realizzato i tre punti pieni nello scorso fine settimana e dunque Cittadella, Empoli e Venezia: club che certamente punta a riconfermarsi anche in questo secondo turno, per avendo tutti e tre pure vissuto in settimana un intenso turno per la Coppa Italia. Ma oltre ai club in cerca di riconferma, ve ne sono oggi molti di più che invece cercano il riscatto: è senza dubbio il caso del Frosinone di Nesta, che dopo aver sforato il sogno promozione (perdendo nella finale play off con lo Spezia), punta al ritorno in Serie A per via diretta in questa stagione 2020-21. Pure i non si può dire che i canarini siano molto fortunati in questo avvio di stagione: oltre al KO nel primo turno, pure il Frosinone solo in settimana è sabato eliminato dal tabellone della Coppa Italia dal Padova. E non si affaccia alla seconda giornata di campionato, con il favore della sorte. Chissà però che ci dirà il campo.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA

Ore 14:15 Chievo-Salernitana

Ore 16:15 Ascoli-Lecce

Ore 16:15 Empoli-Monza

Ore 16:15 Entella-Reggiana

Ore 16:15 L.R. Vicenza-Pordenone

Ore 16:15 Reggina-Pescara

Ore 16:15 Spal-Cosenza

Ore 16:15 Venezia-Frosinone



