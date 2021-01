Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (20^ giornata)

RISULTATI SERIE B: SIAMO NEL GIRONE DI RITORNO

Si torna a giocare per i risultati di Serie B: prosegue con tre partite, che andranno in scena domenica 31 gennaio, il programma della 20^ giornata che è la prima di ritorno. Qualche timida somma su quanto visto fino a questo momento la possiamo anche tirare, ma la verità è che come sempre il campionato cadetto sfugge a qualunque logica perché è imprevedibile, ha una classifica corta e tante squadre che provano a fare il vuoto ma non riescono a essere davvero costanti. Un esempio può essere rappresentato dal fatto che l’Empoli si sia laureato campione d’inverno con una media di 2 punti esatti a partita: buona, molto positiva, ma non da realtà capace di uccidere il campionato.

Per questo la graduatoria rimane compatta; ad ogni modo dobbiamo ancora dire che le tre partite di oggi saranno Chievo Pescara (ore 15:00), Spal Monza (ore 16:00) e Cittadella Cremonese (ore 21:00) mentre il Monday Night del 31 gennaio sarà l’interessante Reggina Salernitana (sempre alle ore 21:00), vedremo allora quello che succederà sui campi coinvolti e in che modo la classifica del campionato cadetto cambierà, ma prima di tutto possiamo tracciare qualche linea guida all’interno della domenica dedicata ai risultati di Serie B.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca dunque per i risultati di Serie B: la partita di cartello è sicuramente Spal Monza, che al Paolo Mazza potrebbe portare gli estensi a scavalcare i brianzoli e avvicinare la possibilità di prendersi la promozione diretta. Stiamo parlando di due squadre che sono partite con la forte candidatura al salto di categoria, ma che non hanno ancora trovato il ritmo giusto: prima o poi ci si aspetta sempre che il Monza, vista la straordinaria campagna acquisti e una rosa con tanti lussi di categoria, faccia lo strappo decisivo per andare a vincere questa Serie B ma al momento non è ancora successo. Squadre come la Spal o il Cittadella, che ha una bella occasione ospitando una pericolante Cremonese, sono sempre lì e potrebbero prendersi l’obiettivo principale, per i veneti sarebbe una liberazione dopo le ultime stagioni in cui sono gradualmente avvicinati senza però riuscire a centrarlo. Anche il Chievo ci crede, i gialloblu stanno disputando un campionato che di fatto è una fotocopia di quello precedente: allora erano arrivati in semifinale, stavolta si vedrà ma oggi non possono sbagliare contro il deludente Pescara, penultimo in classifica e aggrappato per un sottile filo alla permanenza in Serie B che rischiava di perdere già lo scorso luglio.

RISULTATI SERIE B: 20^ GIORNATA

Ore 15:00 Chievo Pescara

Ore 16:00 Spal Monza

Ore 21:00 Cittadella Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 41

Monza, Salernitana 34

Cittadella, Spal 33

Chievo 32

Lecce 31

Venezia, Pordenone 29

Frosinone 27

Pisa 26

Vicenza 22

Brescia 21

Cosenza 20

Cremonese 19

Reggina, Reggiana 18

Ascoli, Entella 17

Pescara 16



