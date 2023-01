RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: la striscia del Palermo, live score

RISULTATI SERIE B: LA STRISCIA

Ne abbiamo accennato presentando i risultati di Serie B: il Palermo è una delle squadre più in forma del campionato cadetto e ne parliamo anche se il suo match è stato rinviato a domani. La squadra di Eugenio Corini, neopromossa ma con grandi ambizioni vista l’importanza della piazza e l’ingresso di City Group in società, ha avuto un rendimento piuttosto ondivago ma ultimamente sembra aver ritrovato un po’ di concretezza, spinta soprattutto dai gol del suo capitano Matteo Brunori. Il Palermo non perde dal 27 novembre: era stato battuto in casa dal Venezia ed era quella la seconda sconfitta consecutiva dopo il bruciante ko di Cosenza.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: sale il Sudtirol, pareggio a Cittadella!

Da quel momento però sono arrivate tre vittorie e quattro pareggi: un passo non ancora così straordinario, ma intanto il Palermo è stato capace di battere il Benevento al Vigorito e di superare in casa due pretendenti alla promozione come Cagliari e Bari, quest’ultima piegata nel finale da Ivan Marconi. Ragionevolmente dunque il Palermo si può permettere di sognare: non è ancora in zona playoff ma sta lavorando per arrivarci e la distanza dall’ottavo posto a questo punto è davvero minima, tuttavia bisognerà migliorare il rendimento esterno perché ci sono 10 punti in altrettante partite, con sole 3 vittorie. (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Vincono Sudtirol e Ternana, pari Benevento!

OGGI SETTE PARTITE!

Eccoci nuovamente pronti a vivere un bel sabato con i risultati di Serie B: il 28 gennaio avremo la 22^ giornata, la terza nel ritorno, che è stata inaugurata dall’anticipo Cagliari Spal. Sono sette le partite cui assisteremo oggi: alle ore 14:00 prendono il via Bari Perugia, Brescia Como, Cosenza Parma, Sudtirol Reggina, Ternana Modena e Venezia Cittadella, mentre alle ore 16:15 si giocherà Genoa Pisa. Il posticipo sarà invece scintillante, almeno sulla carta, perché domenica si giocherà Frosinone Benevento che sono due squadre recentemente protagoniste in Serie A, oltre ad Ascoli Palermo per il rinvio causato dal problema nel viaggio per i rosanero.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: il Frosinone vince e lancia la fuga!

Partiamo allora da qui, perché i risultati di Serie B ci hanno detto ancora una volta che il Frosinone si sta lanciando verso la promozione: i ciociari hanno vinto a Brescia e hanno così confermato i 6 punti di vantaggio sulla coppia formata da Reggina e Genoa. Il Grifone ha vinto la quarta partita consecutiva e con Alberto Gilardino ha cambiato passo, adesso è favorito per salire direttamente in Serie A ma chiaramente deve stare attento alla concorrenza, già oggi rischia contro un Pisa che avrà anche leggermente frenato ma resta una solidissima candidata a giocare i playoff e fare strada.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Analizzando ancora i risultati di Serie B per la 22^ giornata possiamo notare come la lotta per i playoff si stia facendo serrata. La rivelazione resta senza ombra di dubbio il Sudtirol che con la vittoria di Venezia è salito addirittura in quinta posizione e minaccia la quarta piazza del Bari (in calo) se si arrivasse al sorpasso gli altoatesini sarebbero incredibilmente qualificati direttamente alla semifinale e questo la dice lunga sul grande lavoro che sta svolgendo Pierpaolo Bisoli. Sono poi rientrate prepotentemente nello scenario il Cagliari, lanciato dal ritorno di Claudio Ranieri al posto dell’esonerato Fabio Liverani, e il Parma che adesso può davvero sognare in grande stile.

Alle spalle delle prime otto non manca il duello, perché il Palermo è in crescita forte di una serie positiva di risultati e anche l’Ascoli sta comunque provando a fare il suo. In coda, dopo un periodo in cui il passo sembrava poter aumentare, sono tornate tutte a fare fatica: il Cosenza resta ultimo in classifica a -2 dalla coppia Venezia-Perugia, queste tre squadre abbandonerebbero la Serie B senza passare dal playout che competerebbe invece a due tra Benevento, Como e Cittadella, ma la strada è ancora molto lunga…

RISULTATI SERIE B: 22^ GIORNATA

Ore 14:00 Bari Perugia

Ore 14:00 Brescia Como

Ore 14:00 Cosenza Parma

Ore 14:00 Sudtirol Reggina

Ore 14:00 Ternana Modena

Ore 14:00 Venezia Cittadella

Ore 16:15 Genoa Pisa

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 45

Reggina, Genoa 39

Bari 33

Cagliari, Sudtirol 32

Pisa, Parma 30

Ternana 29

Modena, Palermo 28

Ascoli 26

Brescia 25

Spal 24

Benevento, Como, Cittadella 23

Venezia, Perugia 20

Cosenza 18











© RIPRODUZIONE RISERVATA