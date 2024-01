RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ La crisi dello Spezia! Diretta gol live score (oggi 27 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE B: CRISI LIGURE

I risultati di Serie B ci presentano oggi Pisa Spezia: partita speciale per Luca D’Angelo che per la prima volta trova da avversario i toscani, condotti a una bellissima finale playoff poi persa contro il Monza. Il problema è che l’allenatore dello Spezia non potrà perdere troppo tempo nelle emozioni, perché la sua squadra è in crisi: agganciata dalla Feralpisalò, è ora ultima in classifica dopo aver perso al Picco contro la Cremonese. Fanno due sconfitte consecutive e quattro gare senza vincere, in cui è arrivato solo un punto; in carica dal 15 novembre, Luca D’Angelo ha raccolto due vittorie in fila a dicembre (contro Ascoli e Bari) ma in generale appena 7 punti in 8 partite.

Il suo predecessore, ovvero Massimiliano Alvini, aveva fatto 10 punti in 13 partite: ecco, diciamo che dal punto di vista della media non è poi cambiato molto e dunque lo Spezia continua a faticare tremendamente. Dovesse retrocedere, sarebbe come già detto un doppio salto all’indietro: l’anno scorso i liguri avevano subito l’incredibile rimonta del Verona e, contro gli scaligeri, avevano perso il playout salvezza con tanto di rigore sbagliato da M’Bala Nzola. Vedremo come andrà nel corso di questa stagione, ma per il momento le cose per lo Spezia stanno andando tutt’altro che bene… (agg. di Claudio Franceschini)

DUE DERBY INTRIGANTI!

Sabato davvero intenso quello che ci attende per i risultati di Serie B: è il 27 gennaio e si giocano otto partite di questa 22^ giornata, che è stata aperta dall’intrigante Catanzaro Palermo e si concluderà con Cittadella Sampdoria, posticipo della domenica. Cinque partite vanno in scena alle ore 14:00, altre tre alle ore 16:15 e in classifica il Parma è riuscito a riprendere 6 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice che è diventata il Como, perché il Venezia ha rallentato ed è stato agganciato dalla Cremonese in terza posizione.

La lotta per la promozione diretta dunque si anima in questi risultati di Serie B: possiamo subito dire che ci saranno anche due derby molto interessanti perché il Parma capolista sarà ospite di un Modena in calo e temporaneamente uscito dalla zona playoff, mentre Feralpisalò Lecco è una delicatissima partita per la salvezza tra due neopromosse che sono ancora in difficoltà ma possono provare a uscire dai guai. Adesso, aspettando che per i risultati di Serie B si giochi, possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che saranno portati in dote dalla 22^ giornata.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

È sempre interessante analizzare i risultati di Serie B, perché lo scenario nel campionato cadetto è in evoluzione continua: la grande costante da inizio stagione, e non è poco, è appunto rappresentata dal Parma che continua a fare una corsa al primo posto e mantiene anche un vantaggio che, pur allungandosi o accorciandosi di volta in volta, rimane tutto sommato lo stesso. Il Como adesso si è preso il secondo posto in solitaria, ma deve guardarsi dalla concorrenza: lariani, Cremonese, Venezia, Cittadella e Palermo sono tutte racchiuse in 4 punti.

Potenzialmente insomma abbiamo cinque squadre che si giocano il secondo slot per la promozione, ma potremmo considerare anche il Catanzaro che, pur sconfitto nell’ultimo turno, è a 6 punti dal Como. In coda invece la Feralpisalò ha agganciato uno Spezia in crisi di identità e sempre più vicino a quello che sarebbe un incredibile doppio salto all’indietro; staremo a vedere ovviamente se sarà così, intanto però dobbiamo quasi cedere la parola ai campi perché per i risultati di Serie B di questo sabato si gioca tra poco, e non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose.

RISULTATI SERIE B: 22^ GIORNATA

ore 14:00 Como Ascoli

ore 14:00 Cremonese Brescia

ore 14:00 Modena Parma

ore 14:00 Sudtirol Cosenza

ore 14:00 Venezia Ternana

ore 16:15 Bari Reggiana

ore 16:15 Feralpisalò Lecco

ore 16:15 Pisa Spezia

CLASSIFICA SERIE B

Parma 45

Como 39

Cremonese, Venezia 38

Palermo, Cittadella 36

Catanzaro 34

Brescia 29

Modena 28

Bari 27

Pisa 26

Reggiana 25

Sudtirol, Cosenza 24

Sampdoria (-2) 23

Ternana 21

Lecco 20

Ascoli 19

Spezia, Feralpisalò 17











