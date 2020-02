Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (22^ giornata)

Dopo il gustoso anticipo che è andato in scena solo ieri seria tra Cremonese e Pisa, ecco che oggi, sabato 1 febbraio 2020 tornano sotto i riflettori i risultati della Serie B, verdetti attesissimi per la 22^ giornata di campionato. Giunti alla vigilia del terzo turno di ritorno infatti siamo ben impazienti di vivere una nuova giornata, dove certo non saranno pochi i colpi di scena: non scordiamo poi che solo negli ultimi gironi abbiamo assito a due cambi di panchina, con gli arrivi di Legrottaglie e Marino al posto di Zanetti e Muzzi a Pescara e Empoli. Se poi consideriamo il calendario, vediamo subito che per i risultati di Serie B di questa 22^ giornata sono in programma match davvero brillanti, con non pochi scontri diretti anche nelle zone più calde della classifica. In vetta come in fondo alla graduatoria infatti possiamo trovare diversi club molto vicini. Basta considerare che nei primi gradini, infatti il Benevento di Inzaghi pare irraggiungibile, ma dietro agli stregoni è caccia aperta per il secondo biglietto che vale la qualificazione diretta alla Serie A, con Pordenone e Crotone distanti appena un punto e la Salernitana pronta a lanciare la zampata, specie dopo la vittoria maturata pochi giorni fa contro il Cosenza. I tre punti messi in palio oggi saranno certo importanti.

RISULTATI SERIE B: I MATCH DI OGGI

Consapevoli del valore dei tre punti messi in palio, andiamo allora a controllare da vicino quali sono in match e quali saranno i risultati della Serie B che attenderemo in questo sabato per la 22^ giornata di campionato. Da programma segnaliamo che il primo fischio d’inizio oggi lo udiremo solo alle ore 15,00, quando allo Stirpe avrà inizio la sfida tra Frosinone e Entella, con i liguri impazienti di rifarsi dopo il pari con la Cremonese. Sempre alle ore 15,00 avranno inizio anche le partite Livorno-Ascoli e Spezia-Pordenone, ma pure il big match al Provinciale di Erice tra Trapani e Cittadella, con i siciliani che stanno facendo di tutto per uscire al più presto dalla zona rossa della graduatoria. A chiudere poi il calendario della cadetteria sarà l’incontro tra Empoli e Crotone, atteso oggi al Castellani per le ore 18,00 e dove ritroveremo Marino sulla panchina dei toscani, richiamato di corsa dopo il deludente pari ottenuto sul Chievo nell’ultimo turno.

RISULTATI SERIE B

Ore 15,00 Frosinone-Entella

Ore 15,00 Livorno-Ascoli

Ore 15,00 Spezia-Pordenone

Ore 15,00 Trapani-Cittadella

Ore 18,00 Empoli-Crotone

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 50

Pordenone 35

Crotone 34

Salernitana 32

Frosinone, Entella 31

Chievo, Perugia, Cittadella 30

Pisa, Pescara 29

Spezia, Juve Stabia 28

Ascoli 27

Venezia, Empoli 24

Cremonese 23

Cosenza 20

Trapani 19

Livorno 13



© RIPRODUZIONE RISERVATA