RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Marassi “nemico” della Samp! Diretta gol live score (oggi 3 febbraio 2024)

Nei risultati di Serie B abbiamo già parlato di Sampdoria Modena: certamente i blucerchiati hanno migliorato il loro rendimento casalingo ma i dati restano comunque peggiori rispetto al bilancio esterno. In casa la Sampdoria ha vinto solo 4 delle 11 partite giocate; come in trasferta, ma se non altro qui abbiamo tre pareggi e quattro sconfitte mentre al Luigi Ferraris i ko sono ben 6, con 13 gol segnati e 16 subiti (fuori casa siamo rispettivamente a 16 e 18). I blucerchiati hanno vinto la loro prima partita casalinga il 22 ottobre, contro il Cosenza: era la 10^ giornata, in precedenza c’erano state quattro sconfitte in altrettante gare maturate contro Pisa, Venezia, Cittadella e Catanzaro.

Da quel momento il vento è cambiato con quattro vittorie consecutive (appunto Cosenza, poi Palermo, Spezia e Lecco) ma ecco il nuovo calo: sconfitte subite da Feralpisalò e Parma con in mezzo il pareggio contro il Bari. Insomma: Andrea Pirlo a Marassi non riesce proprio a trovare il ritmo giusto, non vince qui dal 9 dicembre ed è fin troppo chiaro che abbia bisogno di un rendimento migliore tra le mura amiche, perché anche solo agganciare i playoff, a oggi non lontanissimi ma nemmeno troppo alla portata, passa dalle vittorie interne a cominciare dalla partita di oggi contro un Modena in fiducia per aver battuto la capolista. (agg. di Claudio Franceschini)

UNA SFIDA AL VERTICE!

I risultati di Serie B per quanto riguarda la 23^ giornata sono stati inaugurati dallo scintillante anticipo Palermo Bari, ma sabato 3 febbraio si torna in campo: avremo ben otto partite di cui cinque alle ore 14:00 e tre alle ore 16;15, anche stavolta dunque un solo posticipo della domenica che sarà Ascoli Sudtirol. Nel programma di oggi spicca naturalmente Parma Venezia: è la sfida al vertice tra la capolista, che arriva dallo 0-3 incassato a Modena, e i lagunari che si sono rifatti sotto e adesso hanno 4 punti di distanza, sempre secondi in classifica insieme alla Cremonese con doppio sorpasso effettuato sul Como.

È interessantissima anche la situazione che si è venuta a creare in coda: vincendo le loro partite, Spezia e Feralpisalò hanno agganciato il Lecco e dunque adesso abbiamo tre squadre che sono in ultima posizione, sarebbero le retrocesse in Serie C se la stagione regolare finisse oggi ma ci sono i margini per rimediare, anche perché la Ternana è distante un solo punto e l’Ascoli due. Vedremo allora cosa succederà oggi con i risultati di Serie B legati alla 23^ giornata, poi certamente potremo tirare qualche somma ulteriore sull’andamento di un campionato cadetto sempre estremamente interessante.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca poco al via delle partite che forniranno i risultati di Serie B per questa 23^ giornata. Il Parma ha perso male a Modena, cadendo per la terza volta in campionato: dicevamo settimana scorsa che il vantaggio della capolista oscilla sempre tra i 3 e i 6 punti, in questo momento sono 4 e ovviamente il Venezia ci crede, perché sa che il blitz al Tardini è possibile e con esso arriverebbe un -1 che aumenterebbe le probabilità di promozione diretta. La Cremonese dal canto suo è impegnata a Lecco, contro una squadra reduce dal 5-1 incassato a Salò e che è stata agganciata da due rivali dirette per la salvezza complicando la sua situazione.

A cercare riscatto sarà il Como, che va a Terni: una partita abbordabile per quella che è la classifica della Ternana, ma i lariani settimana scorsa hanno perso una grande occasione per migliorare uno scenario già ottimo e adesso devono ripartire. Per quanto riguarda la corsa ai playoff, all’ottavo posto è tornato il Modena che però oggi rischia grosso contro una Sampdoria che si è confermata squadra da trasferta, battendo un Cittadella che era caldissimo e tornando così a respirare. Il Brescia, sconfitto proprio quando iniziava a ingranare, incrocia proprio i veneti al Rigamonti: una classica nei risultati di Serie B, anche molto importante per la classifica.

RISULTATI SERIE B: 23^ GIORNATA

Ore 14:00 Brescia Cittadella

Ore 14:00 Cosenza Pisa

Ore 14:00 Parma Venezia

Ore 14:00 Reggiana Feralpisalò

Ore 14:00 Spezia Catanzaro

Ore 16:15 Lecco Cremonese

Ore 16:15 Sampdoria Modena

Ore 16:15 Ternana Como

CLASSIFICA SERIE B

Parma 45

Cremonese, Venezia 41

Palermo, Como 39

Cittadella 36

Catanzaro 34

Modena 31

Brescia 29

Reggiana 28

Cosenza, Bari 27

Pisa, Sampdoria (-2) 26

Sudtirol 24

Ascoli 22

Ternana 21

Feralpisalò, Spezia, Lecco 20











