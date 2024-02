RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Bagarre per la salvezza! Diretta gol live score 24^ giornata, 10 febbraio 2024

RISULTATI SERIE B: CHE SHOW IN CODA!

Guardando la classifica in vista dei risultati di Serie B per la 24^ giornata, non possiamo fare a meno di notare che la situazione per quanto riguarda la corsa alla salvezza sia straordinaria. Il miracoloso pareggio della Feralpisalò, che in nove contro undici ha ripreso la Reggiana all’ultimo secondo, ha portato i Leoni del Garda al settimo punto in tre partite, ma sono anche 8 nelle ultime cinque: Marco Zaffaroni ha rivoltato la neopromossa che ha così agganciato la Ternana, reduce da due sconfitte, e lo Spezia che ha fatto 4 punti nelle ultime due, le tre squadre sono ad una lunghezza dall’Ascoli.

Invece la quota salvezza si trova 6 punti più avanti, rappresentata da un incredibile quartetto con Sudtirol, Pisa, Sampdoria e Bari, tutte squadre che avrebbero dovuto puntare ai playoff se non alla promozione; ultimo in classifica è rimasto il Lecco: l’avvicendamento in panchina (Emiliano Bonazzoli per Luciano Foschi) aveva portato benefici ai bluceleste che però hanno perso le ultime quattro partite e dunque sono tornati a soffrire parecchio, lo stesso si può dire dell’Ascoli che, come detto, dopo aver vinto a Como ha sprecato una grande occasione con la sconfitta interna contro il Sudtirol, che avrebbe potuto sorpassare in classifica. Tutto può ancora succedere, e forse non si può dire sicura nemmeno la Reggiana decima e che è a +7 sull’Ascoli; staremo a vedere oggi… (agg. di Claudio Franceschini)

OTTO PARTITE IN QUESTO SABATO!

Tornano a farci compagnia i risultati di Serie B, con ben otto partite che si giocano nel corso della 24^ giornata: il campionato cadetto rimane sempre entusiasmante, con una classifica in continua evoluzione nella quale le certezze che pensavamo di aver raggiunto evaporano in 90 minuti; sabato 10 febbraio vivremo il consueto programma che inizia alle ore 14:00, e tre gare che invece prenderanno il via alle ore 16:15. Il Parma ha dato una bella spallata al campionato e alle rivali per la promozione diretta: fondamentale vittoria interna contro il Venezia per allungare sulla terza forza del torneo.

Il Como occupa ora questa posizione ma deve recuperare 6 punti al Parma; sono però solo due quelli di ritardo dalla Cremonese che, vincendo al Rigamonti-Ceppi di Lecco, ha ottenuto la piazza d’onore e oggi sarebbe promossa senza dover passare dai playoff; ovviamente ha perso abbrivio il Venezia che ora si trova in quarta posizione, e vede qualche rivale avvicinarsi come il Palermo. La corsa alla promozione diretta nei risultati di Serie B sta diventando intensa, ma forse ancora più bella è quella per non retrocedere: vedremo allora cosa ci porteranno in dote i risultati di questa 24^ giornata…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Serie B, e nella 24^ giornata avremo parecchia carne al fuoco. Il Parma non molla: la squadra di Fabio Pecchia continua a comandare la classifica e prova una fuga giusta che al momento non è ancora riuscita, oggi trasferta complessa perché il Cittadella, proprio nel momento di fare il salto di qualità e andare davvero a lottare per la promozione, ha perso due partite consecutive e si è trovato assorbito da un gruppo in zona playoff che sta correndo, per esempio il Brescia che ha battuto proprio i veneti e il Modena che aveva rifilato un 3-0 al Parma.

In questo gruppo ci sono squadre come Palermo e Catanzaro che possono ancora ambire alla Serie A diretta; per i rosanero l’impegno nella 24^ giornata è sul campo di una Feralpisalò trasformata dalla cura Marco Zaffaroni, i calabresi invece sono in casa contro un Ascoli che dopo aver fatto il colpo grosso al Sinigaglia, battendo un Como in grande forma, ha sprecato tutto perdendo sul proprio terreno contro il Sudtirol. Parlando della coda, cerca riscatto il Lecco che però deve giocare a Bari; altri temi importanti emergeranno dai risultati di Serie B e allora, prima che le partite prendano il via, potremo analizzarne insieme alcuni per entrare ancor più nella profondità di questo campionato.

RISULTATI SERIE B: 24^ GIORNATA

Ore 14:00 Cittadella Parma

Ore 14:00 Cremonese Reggiana

Ore 14:00 Feralpisalò Palermo

Ore 14:00 Modena Cosenza

Ore 14:00 Sudtirol Venezia

Ore 16:15 Bari Lecco

Ore 16:15 Catanzaro Ascoli

Ore 16:15 Pisa Sampdoria

CLASSIFICA SERIE B

Parma 48

Como 45

Cremonese 44

Venezia 41

Palermo 39

Cittadella 36

Catanzaro 35

Brescia, Modena 32

Reggiana 29

Cosenza 28

Sudtirol, Pisa, Sampdoria (-2), Bari 27

Ascoli 22

Ternana, Feralpisalò, Spezia 21

Lecco 20











