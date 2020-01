Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (25 gennaio)

I risultati Serie B saranno protagonisti oggi, sabato 25 gennaio 2020, con cinque partite valide per la ventunesima giornata del campionato cadetto. Come di consueto, la giornata di Serie B si è aperta già ieri con l’anticipo del venerdì, ma è da oggi che si entra nel vivo con il calendario classico degli appuntamenti del sabato, dunque quattro partite nella fascia pomeridiana più il posticipo delle 18. I risultati Serie B che scopriremo nelle prossime ore saranno dunque alle ore 15.00 Cittadella Benevento, Entella Cremonese, Pisa Juve Stabia e Pordenone Pescara, mentre alle ore 18.00 ecco il via a Salernitana Cosenza. Avremo dunque responsi significativi in ogni parte della classifica Serie B, in attesa naturalmente delle tre partite di domenica più il posticipo del lunedì sera che completeranno il quadro di questa 21^ giornata.

RISULTATI SERIE B: LA CAPOLISTA

Parlando dei risultati Serie B per quanto riguarda le partite di oggi, mettiamo in copertina la capolista Benevento. La ripresa dopo la pausa invernale è stata tranquilla, con un pareggio casalingo contro il Pisa che ha un pochino rallentato la marcia pazzesca degli uomini di Filippo Inzaghi. Alle spalle del Benevento comunque nessuno sembra in grado di avvicinarsi e così la capolista vanta sempre un eccellente margine di vantaggio di ben 12 punti sul secondo posto del Pordenone, rivelazione della Serie B 2019-2020. Questa forse è la fase più delicata per il Benevento, perché la ripartenza dopo un girone d’andata dominato e la pausa potrebbe alterare qualcosa: se i campani supereranno questa insidia, allora la promozione in Serie A potrebbe arrivare con ampio anticipo. La trasferta a Cittadella potrebbe dare risposte importanti in tal senso.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA, 21^ GIORNATA

ore 15.00

Cittadella Benevento

Entella Cremonese

Pisa Juve Stabia

Pordenone Pescara

ore 18.00

Salernitana Cosenza

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 47

Pordenone 35

Crotone 34

Entella, Cittadella, Chievo 30

Salernitana 29

Frosinone 28

Ascoli, Perugia, Juve Stabia 27

Pescara 26

Spezia, Pisa 25

Empoli 24

Venezia 23

Cremonese 22

Cosenza 20

Trapani 18

Livorno 13



