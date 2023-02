RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: il ritorno di Massimo Oddo, live score

RISULTATI SERIE B: IL RITORNO

Lo abbiamo già detto: i risultati di Serie B ci presentano oggi un nuovo allenatore, che in realtà è un gradito ritorno nel campionato cadetto. Massimo Oddo prende il posto di Daniele De Rossi sulla panchina della Spal: da un campione del mondo a un altro, Oddo torna dunque in Serie B dove la sua ultima esperienza era stata a Pescara, appena 4 punti in nove giornate e un esonero annunciato. L’ex terzino di Verona, Lazio e Milan – tra le altre – ha avuto il picco della sua carriera da allenatore proprio a Pescara: nel 2016 aveva portato il Delfino in Serie A attraverso i playoff potendo contare sul bomber Gianluca Lapadula, ma da quel momento non si è più ripetuto.

In Serie A ha allenato gli abruzzesi e l’Udinese, ma in un totale di 46 partite ha ottenuto 7 vittorie, 9 pareggi e ben 30 sconfitte, venendo esonerato due volte; in Serie B invece non ha più chiuso una stagione intera perché anche a Perugia, nel 2019-2020, è stato prima esonerato e poi richiamato senza però evitare la retrocessione. Prima ancora i due mesi di Crotone, senza mai vincere e con 2 punti in 7 partite; Oddo insomma cerca riscatto come la Spal, vedremo se questo matrimonio finalmente funzionerà per gli estensi che hanno bisogno assoluto di punti… (agg. di Claudio Franceschini)

UN SABATO MOLTO INTENSO!

Abbiamo un nuovo capitolo dei risultati di Serie B, che per sabato 18 febbraio prevede otto partite della 25^ giornata: siamo dunque nella sesta di ritorno, turno inaugurato dal consueto anticipo del venerdì e che si concluderà poi con il posticipo della domenica. Per quanto riguarda oggi, come sempre si parte con il ricco programma delle ore 14:00 e i match in questione sono Benevento Brescia, Cittadella Reggina, Cosenza Sudtirol, Palermo Frosinone, Parma Ascoli e Spal Como; alle ore 16:15 i posticipi, se così possiamo chiamarli, saranno invece Bari Cagliari e Perugia Ternana.

Non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà in campo: i risultati di Serie B ci dicono attualmente che il Frosinone è in fuga con ben 12 punti di vantaggio sul Genoa (penalizzato) e 15 sul gruppetto delle terze, ma oggi affronta una trasferta difficile al Barbera che più che altro potrebbe rilanciare il Palermo verso la promozione diretta, visto che i rosanero sono particolarmente in forma al netto della recente sconfitta di Marassi. Infuriano poi tutte le altre lotte nella classifica del campionato cadetto e allora si tratta adesso di capire quale sarà l’esito del sabato dedicato ai risultati di Serie B…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie B stanno per farci compagnia con un sabato che potrebbe cambiare tante cose. Intanto è cambiato l’ennesimo allenatore: Daniele De Rossi è stato esonerato da una Spal ambiziosa ma che si trova pericolosamente al terzultimo posto in classifica, salta dunque uno dei campioni del mondo 2006 ma al suo posto ne è arrivato un altro, perché il nuovo tecnico della squadra estense è Massimo Oddo che torna dunque ad allenare in Serie B, e farà il suo esordio in casa contro il Como in una sfida diretta per la salvezza che la Spal non può assolutamente perdere.

Rischia tantissimo anche il Benevento, che affronta il Brescia in un match che in questo momento vede incrociarsi le due squadre più in crisi dell’attuale torneo; guardando invece all’alta classifica la Reggina vuole riscattarsi a Cittadella (i veneti sono in risalita) ma deve superare il momento difficile, il Sudtirol sogna sul campo dell’ultima in classifica Cosenza e a Palermo come detto ci si gioca tanto, non solo ovviamente il Frosinone ma anche la compagine siciliana. Tra poco sarà tempo di tornare a parlare di risultati di Serie B…

RISULTATI SERIE B: 25^ GIORNATA

Ore 14:00 Benevento Brescia

Ore 14:00 Cittadella Reggina

Ore 14:00 Cosenza Sudtirol

Ore 14:00 Palermo Frosinone

Ore 14:00 Parma Ascoli

Ore 14:00 Spal Como

Ore 16:15 Bari Cagliari

Ore 16:15 Perugia Ternana

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 54

Genoa (-1) 42

Bari, Reggina, Sudtirol 39

Pisa, Cagliari 35

Parma, Modena, Palermo, Ternana 34

Ascoli 29

Venezia 28

Como, Cittadella 27

Perugia 26

Brescia 25

Spal 24

Benevento 23

Cosenza 22











