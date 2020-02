Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (25^ giornata)

Sono come di consueto tre le partite della domenica per i risultati di Serie B: il 23 febbraio prosegue dunque il programma della 25^ giornata nel campionato cadetto, aperto già dall’anticipo del venerdì e che avrà poi la sua conclusione nel Monday Night. Alle ore 15:00 spazio alle prime due partite: Pordenone Chievo e Salernitana Livorno apriranno il quadro di questo giorno che si completerà, come ormai abbiamo imparato da calendario, alle ore 21:00 con Crotone Pescara. Sarà davvero interessante scoprire quello che succederà con i risultati di Serie B e, al termine di queste tre partite e considerato anche quanto successo venerdì e sabato, in che modo ne verrà modificata una classifica di Serie B che si fa sempre più interessante, e che ancora oggi è decisamente incerta in tutte le sue varie lotte per gli obiettivi stagionali di ciascuna squadra.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: LA SITUAZIONE

Le tre partite per i risultati di Serie B che riguardano questa domenica ci parlano in maniera particolare della zona playoff: il Pordenone in grave calo ha bisogno di certezze e affronta un Chievo che in questa stagione non è mai riuscito a cambiare passo e, anche per la folta concorrenza, rischia davvero di trovarsi fuori dalle prime otto in un campionato in cui molti lo indicavano come pretendente alla promozione diretta. I veneti comunque arrivano dalla vittoria interna contro la Salernitana, dunque sono i granata a dover ripartire: anche in questo momento comunque la squadra di Giampiero Ventura sarebbe ai playoff e questo è segno di un’ottima stagione, oggi all’Arechi non va sfruttata l’occasione di affrontare l’ultima della classifica di Serie B, quel Livorno che non riesce ad uscire dalla crisi e pare ormai condannato a tornare in terza divisione. Infine abbiamo il posticipo: Crotone ondivago ma ancora con la possibilità di centrare il secondo posto e dunque evitare i playoff, Pescara che si trova a soli 3 punti dall’ottava posizione ma al tempo stesso è soltanto a +4 sui playout, dunque necessita di una decisa sterzata.

RISULTATI SERIE B: 25^ GIORNATA

Ore 15:00 Pordenone Chievo

Ore 15:00 Salernitana Livorno

Ore 21:00 Crotone Pescara

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 60

Frosinone 43

Spezia 41

Cittadella 39

Crotone 37

Salernitana, Pordenone 36

Entella 35

Chievo 34

Empoli, Perugia 33

Pescara, Juve Stabia 32

Ascoli, Venezia 31

Pisa 30

Cremonese 26

Cosenza 23

Trapani 20

Livorno 14



