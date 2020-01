Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (26 gennaio)

Oggi, domenica 26 gennaio 2020, il quadro dei risultati Serie B per quanto riguarda la ventunesima giornata del campionato cadetto 2019-2020 si arricchirà con altre tre partite, dopo le sei disputate fra l’anticipo di venerdì sera e ieri pomeriggio e in attesa del posticipo del lunedì che chiuderà definitivamente questo turno, come da tradizione spalmato su ben quattro giorni. Ecco dunque quali saranno i tre incontri che oggi andranno ad arricchire il quadro dei risultati Serie B e della classifica del torneo cadetto. Il calendario sarà quello tradizionale, con due partite nella fascia pomeridiana e un posticipo serale: si scenderà dunque in campo alle ore 15.00 per Crotone Spezia e Venezia Trapani, mentre il posticipo delle ore 21.00 sarà Ascoli Frosinone. Ricordiamo inoltre che il Monday Night di domani sera sarà Perugia Livorno.

RISULTATI SERIE B: LA SQUADRA PROTAGONISTA

Nel quadro dei risultati Serie B per le partite di oggi, ci piace spendere qualche parola in più per il Crotone, che è la formazione con la classifica migliore fra tutte quelle che scenderanno in campo nelle prossime ore. Per la precisione, la squadra calabrese allenata da Giovanni Stroppa ha finora raccolto 34 punti in virtù di dieci vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte, avendo cominciato il 2020 con il piede giusto grazie al successo sul campo del Cosenza nel derby calabrese che ha chiuso la scorsa giornata. Il Crotone dunque fa parte del gruppo che punta alla seconda promozione diretta, ipotizzando che la prima sia stata già quanto meno opzionata dal Benevento. Oggi gli uomini di Stroppa ospiteranno davanti al pubblico amico dello stadio Ezio Scida lo Spezia, dunque tutto sommato possiamo parlare di un turno favorevole: il Crotone saprà approfittarne? Il verdetto arriverà dal campo…

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA, 21^ GIORNATA

ore 15.00

Crotone Spezia

Venezia Trapani

ore 21.00

Ascoli Frosinone

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 50

Pordenone 35

Crotone 34

Salernitana 32

Entella 31

Cittadella, Chievo 30

Pescara 29

Frosinone, Juve Stabia 28

Ascoli, Perugia 27

Pisa 26

Spezia 25

Empoli 24

Venezia, Cremonese 23

Cosenza 20

Trapani 18

Livorno 13



